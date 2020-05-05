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КФГД гарантирует 99,8% счетов вкладчиков

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
5 Мая 2020, 17:28
КФГД гарантирует 99,8% счетов вкладчиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (далее – КФГД, Фонд) гарантирует 99,8% счетов вкладчиков в полном объеме, переадет МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФГД.

По данному показателю система защиты депозитов в Казахстане находится на одном уровне с развитыми государствами мира – с США, Канадой, странами Европейского союза, Кореей и Японией.

Для обеспечения выплаты гарантийного возмещения в Фонде на накопительной основе формируется специальный резерв, в основном за счет ежеквартальных взносов всех банков-участников системы гарантирования. По информации КФГД, в специальном резерве Фонда на текущий момент накоплено более 509 млрд тенге , а с учетом 70% от размера уставного капитала КФГД – 619 млрд тенге .

Согласно международным стандартам, резервы системы защиты депозиторов должны соответствовать уровню ожидаемых убытков, а не покрывать депозитную базу самых крупных банков или всей финансовой системы.

Имеющийся уровень специального резерва КФГД ( 6,3% от всех депозитов) находится выше целевого уровня, требуемого Законом РК «Об обязательном гарантировании депозитов» – не менее 5% от суммы всех гарантируемых депозитов.

Необходимо отметить, что в международной практике подобные фонды гарантирования (страхования) вкладов располагают и другими инструментами для защиты вкладчиков. КФГД, являясь членом IADI - Международной ассоциации систем страхования депозитов, также предусмотрел ряд механизмов по работе с проблемными банками, в том числе передачу их активов и обязательств другому банку или банкам – участникам системы гарантирования депозитов. Это, в свою очередь, исключает выплату гарантийного возмещения, а значит и использование резервов КФГД.

Оценки, сделанные по международным стандартам, показывают, что специальный резерв в текущих условиях достаточен. При маловероятном событии недостаточности специального резерва, КФГД может обратиться за поддержкой в Национальный Банк.

Как сказали в пресс-службе фонда, все вышесказанное указывает на устойчивость системы защиты депозиторов, которая направлена на защиту всех жителей Казахстана при потенциальных негативных сценариях работы банков второго уровня.

В КФГД также напомнили, что в случае возникновения страхового случая, КФГД выплачивает гарантийное возмещение в пределах суммы остатка по депозиту, но не более 15 млн тенге по сберегательным депозитам в национальной валюте, 10 млн тенге по остальным депозитам в тенге, 5 млн тенге – в иностранной валюте.


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