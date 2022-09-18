18 Сентября 2022, 14:54

КФФ представит новую форму для сборных команд Казахстана по футболу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская федерация футбола заключила соглашение с УЕФА по созданию и обеспечению новой футбольной экипировки для сборных команд. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Соглашение предусматривает возможность создания индивидуального дизайна экипировки, представляющего национальную идентичность.

Преимущество этого контракта от предшествующего заключается в доступности линейки экипировки для болельщиков. Каждый болельщик будет иметь возможность приобрести эксклюзивную экипировку сборных в фан-шопах, а также разработанные мерчи уникального дизайна.

Новые комплекты игровой формы для национальных сборных будут представлены совместно с итальянской компанией Errea Sport. Вся экипировка будет сертифицирована по стандарту 100 OEKO-TEX, который устанавливает чрезвычайно строгие ограничения на вещества, вредные для здоровья.

Игровая форма будет представлена в трех комплектах: домашняя, гостевая и резервная. Дизайн экипировки будет разрабатываться с привлечением казахстанских дизайнеров в сотрудничестве со специалистами Errea.

В рамках подписания данного соглашения в столицу Казахстана прибыл советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Климент. Совместно с представителем ФИФА, директором по Европейским национальным ассоциациям, Эльханом Мамадовым он станет гостем Конференции Казахстанской федерации футбола, которая состоится 19 сентября.

«Мы благодарны КФФ за вступление в программу Kit Assiatance Scheme, тем самым поддержав программу УЕФА и сотрудничество с партнерами. Уверен, решение пойдет лишь на пользу имиджу казахстанского футбола. У вас есть уникальная возможность разработать собственный дизайн, передающий идентичность казахского народа, а также запустить собственный фан-шоп. УЕФА готов всесторонне поддержать данное решение», – отметил советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Климент.

«В преддверии конференции нами проведен ряд ключевых консультационных встреч с коллегами из ФИФА и УЕФА. Сегодня мы стали участниками очередной программы УЕФА, которая имеет важное значение для имиджа сборных Казахстана. Мы благодарим коллег за поддержку», - отметил генеральный секретарь Казахстанской футбольной федерации Олжас Абраев.

Новая футбольная экипировка будет использоваться с сезона 2023 года.

Фото: kff.kz