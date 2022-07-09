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Кейт Миддлтон присутствует на женском финале Уимблдона-2022 с участием Елены Рыбакиной
9 Июля 2022 20:18

Кейт Миддлтон присутствует на женском финале Уимблдона-2022 с участием Елены Рыбакиной

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Представитель британской королевской семьи герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон присутствует на женском финале Уимблдона-2022 с участием казахстанки Елены Рыбакиной и тунисской теннисистки Онс Жабер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Напомним, завершился первый сет женского финала Уимблдона-2022, в котором сошлись вторая ракетка мира Жабер и 23-й номер рейтинга Рыбакина. Поединок проходит на Центральном корте. Первую партию со счётом 6:3 выиграла Жабер. Онс реализовала два брейк-пойнта из четырёх. Сет продлился 33 минуты.

Отметим, что для обеих теннисисток это первый в карьере финал турнира «Большого шлема».


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