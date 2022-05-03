Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Кесарево сечение новым способом сделали врачи Караганды
3 Мая 2022 22:18
Кесарево сечение новым способом сделали врачи Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Руководитель Карагандинского перинатального центра № 1 областной клинической больницы Жанара Жарова провела операцию «кесарево сечение» с применением новых методов. Ассистировал ей заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Омского государственного медицинского университета профессор Сергей Баринов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время органосохраняющей операции впервые в Казахстане была сделана двухбаллонная тампонада по Жуковскому и метропластика. Метод разработан докторами Омского государственного медуниверситета и используется в случаях, когда у женщины несколько рубцов на матке. Такой способ позволяет снизить акушерские кровотечения и сохранить матку, что даёт возможность женщине в будущем выносить ещё одну беременность.

Профессор Сергей Баринов провёл в перинатальном центре мастер-класс «Управление процессом и оказание хирургической помощи при экстренных ситуациях в акушерстве». Прошла консультация для врачей, разбор клинических случаев и обучение новым методам. Организатором семинара стала компания AlphaMedGroup.

«Мы ждали этот мастер-класс. Ранее в нашем центре мы не делали подобные операции. Надеюсь, при помощи нового метода снизим случаи послеродовых кровотечений и органоуносящих операций, а также риски для наших мам. И в дальнейшем женщины через 1,5–2 года после оперативных вмешательств придут со следующей желанной беременностью», – подчеркнула Жанара Жарова.


Автор:
Корреспондент
Читайте также
Картину карагандинского художника подарили Жан-Клоду Ван Дамму
Более 70 км водопроводных сетей построят и реконструируют в Карагандинской области
Выпускница карагандинской NIS - в числе лучших студентов вуза Гонконга
Фестиваль диких тюльпанов прошёл в Балхаше
Обратились в медучреждения 40 укушенных клещами алматинцев
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Более 1630 казахстанцев продолжают лечиться от коронавируса
Ковидной пневмонией за сутки заболели три человека в Казахстане
Популярное
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Сослуживец подозревается в гибели солдата в Жамбылской области
Ербол Назарбаев уволен из органов Антикоррупционной службы
Зарегистрировано три новых случая заболевания КВИ за прошедшие сутки в Казахстане
Город Капшагай официально переименован в Конаев
Двенадцать человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
Газоперерабатывающий завод на Кашагане запустят в 2024 году
Улицу Толе би в Алматы пробьют до границы города до конца 2023 года
Похищенное на сумму 340 млн тенге имущество в ходе январских событий изъято - МВД
Подъездные пути к соцобъектам строят дорожники в столице
Никогда не забуду слезы беркута при прощании с дедушкой - кусбеги Диас Кунтуган
Цены на овощи снизятся в Алматы
Полиция Алматы проверяет видео жестокого избиения пожилой женщины
Совершившие кражу из супермаркета Magnum в Алматы освобождены после возмещения ущерба
Архив