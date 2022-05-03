3 Мая 2022 22:18

Кесарево сечение новым способом сделали врачи Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Руководитель Карагандинского перинатального центра № 1 областной клинической больницы Жанара Жарова провела операцию «кесарево сечение» с применением новых методов. Ассистировал ей заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Омского государственного медицинского университета профессор Сергей Баринов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время органосохраняющей операции впервые в Казахстане была сделана двухбаллонная тампонада по Жуковскому и метропластика. Метод разработан докторами Омского государственного медуниверситета и используется в случаях, когда у женщины несколько рубцов на матке. Такой способ позволяет снизить акушерские кровотечения и сохранить матку, что даёт возможность женщине в будущем выносить ещё одну беременность.

Профессор Сергей Баринов провёл в перинатальном центре мастер-класс «Управление процессом и оказание хирургической помощи при экстренных ситуациях в акушерстве». Прошла консультация для врачей, разбор клинических случаев и обучение новым методам. Организатором семинара стала компания AlphaMedGroup.

«Мы ждали этот мастер-класс. Ранее в нашем центре мы не делали подобные операции. Надеюсь, при помощи нового метода снизим случаи послеродовых кровотечений и органоуносящих операций, а также риски для наших мам. И в дальнейшем женщины через 1,5–2 года после оперативных вмешательств придут со следующей желанной беременностью», – подчеркнула Жанара Жарова.