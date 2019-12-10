Кернохранилища планируют построить в регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – АО «НГК «Казгеология» предлагается сделать национальным оператором. Об этом сообщил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Санжар Жаркешов на очередном заседании Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, создание отдельного министерства было встречено с большим энтузиазмом всей геологической общественностью. В министерстве, помимо общественного совета, был создан экспертный совет по геологии, в который вошли все корифеи отрасли. Для устранения недостатков и модернизации отрасли предлагаются следующие меры. Первое – наделить АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» статусом национального оператора по государственному геологическому изучению недр на все виды полезных ископаемых, включая углеводороды, в том числе для определения потенциала малоизученных осадочных бассейнов и повышения их геологической изученности. Второе – предусмотреть увеличение средств программного целевого финансирования геологических наук. Учитывая наличие двух профильных институтов (Институт геологических наук имени К. Сатпаева и Института гидрогеологии и геоэкологии имени У. Ахмедсафина), предлагается передать указанные институты в ведение министерства и определить их основными исполнителями по научному сопровождению государственного геологического изучения недр», – сказал С. Жаркешов.

Третьей мерой вице-министр назвал определение министерства компетентным органом по предоставлению права недропользования на разведку твердых полезных ископаемых. Четвертая мера – законодательное наделение министерства функциями по выполнению государственного контроля в части твердых и общераспространенных полезных ископаемых.

С. Жаркешов также сообщил, что в министерстве идет разработка Государственной программы геологической разведки, которой будет предусмотрено увеличение охвата геологической изученности территории Казахстана, изучение степени геолого-геофизической изученности осадочных бассейнов, определение новых полезных объектов по твердым полезным ископаемым, прирост прогнозных ресурсов и рост частных инвестиций в геологоразведку. Также предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение качественного сбора геологической информации. В частности, планируется строительство кернохранилищ (керн – образец горной породы, извлечённый из скважины – «Казинформ») в регионах.

На заседании Счетного комитета был заслушан доклад члена Счетного комитета РК Рашита Ахметова о результатах государственного аудита использования средств республиканского бюджета и активов квазигосударственного сектора, выделенных на геологоразведку и недропользование. По итогам аудита выявлен ряд финансовых нарушений, а также бессистемность работы в сфере геологоразведки. Отмечено, что восполнение минерально-сырьевой базы страны остается на недостаточном уровне.