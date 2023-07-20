Керамическое панно с изображением Жамбыла Жабаева появилось на стене дома в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, на стене дома по улице Жамбыла Жабаева, собрали панно из керамической плитки с изображением великого казахского поэта, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Автором проекта является уроженец Северо-Казахстанской области, член Союза художников РК Болат Асербеков. Он автор похожего панно с портретом Абая, проекта по реконструкции 1,5-вековой мечети.

На подготовку к нанесению панно мастеру потребовалось около восьми месяцев, не считая времени, потраченного на создание проекта.

«Около восьми месяцев ушло на изготовление плитки, нанесение деколи, совмещение и прочее. Плюс обжиг. Печь – вещь непредсказуемая. Результат видишь только после того, как ее откроешь. Пять квадратных метров в течение суток можно обжигать в печи, которую привезли в Петропавловск. Всего площадь панно - около 200 квадратных метров. Все плитки пронумерованы. Панно собирали, как пазл. Почти месяц мы висели на стене. Срока использования у плитки нет. Она закреплена при 830 градусах. Только клей может быть причиной ее обрушения, но мы используем самого высокого качества», - рассказал Б.Асербеков.

Первый подобный проект реализовали в 2020-м году – на стене дома по улице Абая создали керамическое изображение поэта.

По словам заместителя акима города Адильбека Аубакирова, в планах – создать панно с портретом Магжана Жумабаева на одноименной улице.