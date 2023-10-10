Кеннеди вновь может стать президентом США

Член клана Кеннеди Роберт Ф. Кеннеди-младший заявил о том, что будет участвовать в президентских выборах в качестве независимого кандидата, передает агентство Kazinform со ссылкой на CNN.

Юрист по вопросам окружающей среды и племянник президента США Джона Фицжеральда Кеннеди Роберт Ф. Кеннеди-младший сделал заявление в понедельник, после того как покинул Партию демократов, которую основали члены его семьи.

- Я здесь, чтобы объявить себя независимым кандидатом на пост президента Соединенных Штатов, — заявил 69-летний Кеннеди, выступая в Филадельфии.

Заявление Кеннеди было сделано после нескольких недель спекуляций о его будущем в 2024 году. Ранее он объявлял, что будет баллотироваться в противовес действующему президенту США Джо Байдену от Партии демократов.

Независимые кандидаты и кандидаты от третьих партий в прошлом боролись за получение существенной поддержки на президентских выборах. В 1992 году техасский бизнесмен Росс Перо выдвинул одну из самых успешных независимых кандидатур в президенты в новейшей истории, в результате чего он получил 8% голосов на всеобщих выборах, на которых в конечном итоге победил Билл Клинтон.

В понедельник Кеннеди признал неудачную историю независимых президентских кампаний, но заявил, что с оптимизмом смотрит на свои шансы.

Предвыборная кампания Кеннеди как независимого кандидата может еще больше осложнить предвыборную гонку на всеобщих выборах, которая, как ожидается, уже будет вызывать острую конкуренцию. Опрос Reuters/Ipsos о гипотетической трехсторонней гонке между Байденом, Трампом и Кеннеди, проведенный на прошлой неделе среди вероятных избирателей, показал, что 14% избирателей поддерживают Кеннеди, 40% поддерживают Трампа и 38% поддерживают Байдена.

До всеобщих выборов осталось более года, и неясно, сможет ли кампания Кеннеди воплотить такой уровень поддержки в голоса в ноябре 2024 года. Кеннеди сказал, что надеется победить на выборах, привлекая сторонников как Байдена, так и Трампа.