Кеннеди-младший намерен участвовать в выборах президента США в 2024 году

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди юрист и политический деятель Роберт Кеннеди-младший подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на выборах главы государства 2024 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По сведениям телеканала CNN, 69-летний Кеннеди-младший намерен претендовать на выдвижение кандидатом от Демократической партии США.

Политик является сыном сенатора Роберта Кеннеди (1925-1968) и приходится племянником бывшему американскому лидеру Джону Кеннеди (1917-1963). Как отмечает телеканал, Кеннеди-младший последовательно выступает против вакцинации. Также он является экологическим активистом.

Кеннеди-младший стал вторым кандидатом от Демократической партии, который подтвердил свои намерения участвовать в президентских выборах в 2024 году. В марте этого года о выдвижении своей кандидатуры сообщила писательница Марианна Уильямсон, добивавшаяся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года. Действующий американский лидер Джо Байден давал понять, что рассчитывает на переизбрание. Вместе с тем он пока не заявил о начале новой предвыборной кампании.