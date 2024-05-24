Кенийский альпинист погиб на Эвересте

Альпинист из Кении погиб на Эвересте, а его гид пропал без вести. Число погибших в этом сезоне на самой высокой горе в мире выросло до трех, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

В среду утром 40-летний Джошуа Черуйот Кируи и его 44-летний гид шерпа Наванг пропали без вести выше Ступени Хиллари (почти вертикальный склон горы Эверест).

Спасатели обнаружили тело кенийца поздно вечером в среду. Наванг все еще числится пропавшим без вести, добавили они.

— Неясно, пропали ли они до достижения вершины или после восхождения, — сообщил Reuters Хим Лал Гаутам, возглавляющий Офис мониторинга и содействия экспедициям в базовом лагере.

Кируи пытался достичь вершины без дополнительного кислорода, о чем он написал в своем последнем посте в Instagram.

— Попытка восхождения без кислорода требует особой подготовки и несет в себе определенные риски, физически мое тело готово, — написал он шесть дней назад.

На прошлой неделе двое монгольских альпинистов погибли, спускаясь с вершины. Также британец и шерпа пропали без вести во вторник, когда они поскользнулись и упали в районе Южной вершины.

По словам официальных лиц, около 7 000 альпинистов покорили вершину — многие из них неоднократно — с тех пор, как новозеландец сэр Эдмунд Хиллари и шерпа Тенцинг Норгей впервые взошли на нее в 1953 году. Более 335 альпинистов погибли, добавляют они.