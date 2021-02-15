Кенийская бегунья побила мировой рекорд на дистанции 5 км в Монако

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На соревнованиях в Монако Беатрис Чепкоеч из Кении установила мировой рекорд в беге на пять километров. 29-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 14:43, улучшив предыдущий рекорд Сифан Хасан на одну секунду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на World Athletics.

«Я так счастлива этому результату, потому что не ожидала такого. Было холодно и дул сильный ветер. Однако все было идеально. Как только ветер стих, мой пейсмейкер сказал мне: «Мы можем сделать это. Давай поднажмем». Я была нацелена на победу»,- озвучила Чепкоеч.

Добавим, что Беатрис является также мировой рекордсменкой в беге на 3000 метров с препятствиями.