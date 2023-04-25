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Кенеш Алимжанов возглавил управление сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Апреля 2023, 18:04
Кенеш Алимжанов возглавил управление сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области Фото: gov.kz

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Акмолинской области Алимжанов Кенеш Галибекович назначен руководителем областного управления сельского хозяйства и земельных отношений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Кенеш Галибекович родился в 1978 году в Костанае. В 1999 году окончил Костанайский государственный университет им. А.Байтурсынова по квалификации «юрист», в 2007 году Костанайский социально-технический университет им. Зулкайнара Алдамжара - «бакалавр учета и аудита», в 2010 году - Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности «магистр государственного управления».

Трудовой путь начал юристом ТОО «Костанайский автобусный парк» в Костанае. В разные годы проработал на различных управленческих должностях.

До назначения был заместителем руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области.


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