Кенес Ракишев возглавил Казахстанскую федерацию бокса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стало известно имя преемника Тимура Кулибаева на посту главы Казахстанской федерации спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На пост президента Казахстанской федерации бокса я предлагаю кандидатуру Кенеса Ракишева, которого вы все хорошо знаете. Это специалист, который принимает активное участие в развитии казахстанского спорта, был вице-президентом Азиатской конфедерации бокса», - сказал Тимур Кулибаев на конференции КФБ.

Он напомнил, что К. Ракишев уже не первый год работает в сфере бокса.

«Он уже на протяжении года работает вице-президентом КФБ по международным вопросам. Кенес Хамитович хорошо известен как меценат, новатор. Думаю, он найдет новые подходы в работе и будет достойным и успешным руководителем», - выразил уверенность спикер.

Он поинтересовался у участников конференции, есть ли другие предложения по поводу кандидатуры на вакантный пост. После этого было проведено голосование. Кандидатура К. Ракишева была одобрена единогласно.

Напомним, Т. Кулибаев сегодня сложил с себя полномочия президента КФБ.