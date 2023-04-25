Кенес Ракишев пообещал по $100 тысяч победителям чемпионата мира по боксу в Ташкенте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для победителей чемпионата мира по боксу в Ташкенте предусмотрены по 100 тысяч долларов США. Об этом сообщил президент Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев, передает МИА «Казинформ».

«Бокс всегда был и остаётся одним из самых популярных видов спорта в нашей стране. Поэтому внимание у болельщиков к предстоящему чемпионату мира в Ташкенте будет особенным. Казахстанская федерация бокса, тренерский штаб и сами спортсмены приложили максимум усилий для того чтобы в оптимальной форме подготовиться к соревнованиям.

Как вы знаете, на прошлом чемпионате мира команда Казахстана показала великолепный результат, завоевав 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали. Будем надеяться, что на ташкентском ринге наши боксеры покажут еще лучший результат», - отметил Кенес Ракишев.

По его словам, для этого нужна поддержка болельщиков. «Спортсмены национальной сборной, без сомнения, будут чувствовать ее. Только все вместе мы сможем победить и в очередной раз стать лучшими на мировой арене!

Для еще большей мотивации и поддержки наших ребят, будущие чемпионы и призеры соревнований, по традиции получат из моих средств дополнительные финансовые вознаграждения. Для победителей предусмотрены по 100 тысяч долларов США.

Самое главное пожелание боксерам - оставьте свое имя в истории и не забывайте что за вас будет болеть весь Казахстан!», - заключил Кенес Ракишев.