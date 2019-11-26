Кенес Ракишев назначен внештатным советником министра иностранных дел РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев назначен внештатным советником министра иностранных дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кенес Ракишев назначен внештатным советником министра. Он будет консультировать по вопросам привлечения иностранных инвестиций. Поскольку он будет внештатным советником, зарплату он получать не будет», – сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Ракишев Кенес Хамитович – казахстанский бизнесмен, председатель совета директоров холдинга Fincraft Resources (бывший Sat & Company), Net Element, член совета директоров Fastlane Ventures, один из основателей Singulariteam.

Входит в списки «ТОП-50 богатейших бизнесменов Казахстана», «ТОП-50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана журнала Forbes».