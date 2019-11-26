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Кенес Ракишев назначен внештатным советником министра иностранных дел РК

26 Ноября 2019 15:06
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Кенес Ракишев назначен внештатным советником министра иностранных дел РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев назначен внештатным советником министра иностранных дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Кенес Ракишев назначен внештатным советником министра. Он будет консультировать по вопросам привлечения иностранных инвестиций. Поскольку он будет внештатным советником, зарплату он получать не будет», – сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Ракишев Кенес Хамитович – казахстанский бизнесмен, председатель совета директоров холдинга Fincraft Resources (бывший Sat & Company), Net Element, член совета директоров Fastlane Ventures, один из основателей Singulariteam.

Входит в списки «ТОП-50 богатейших бизнесменов Казахстана», «ТОП-50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана журнала Forbes».

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Ключевые слова: МИД РК, Назначения,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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