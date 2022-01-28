+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Кемелбек Ойшыбаев освобожден от должности вице-министра информации и общественного развития РК

28 Января 2022 18:46
Поделиться:
Кемелбек Ойшыбаев освобожден от должности вице-министра информации и общественного развития РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Ойшыбаев Кемелбек Бактыгулович освобожден от должности вице-министра информации и общественного развития Республики Казахстан согласно поданному заявлению. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Аскар Умаров провел встречу с представителями «Internews Network» в Казахстане
Формирование новой политической культуры обсудили в экспертном клубе «SARAP» Даурен Абаев ознакомился с работой ряда подведомственных спортивных организаций в Алматы Народные сказки этносов Казахстана доступны в YouTube

Кемелбек Ойшыбаев родился в 1977 году в Западно-Казахстанской области.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Казахский гуманитарно-юридический университет. Также закончил программу MBA в Geneva Business School (Швейцария).

Трудовую деятельность начал в 2000 году корреспондентом ТОО «ИА «Интерфакс-Казахстан».

В разные годы работал в коммерческих структурах.

В 2015-2016 гг. занимал руководящие должности в ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы», Службе центральных коммуникаций при Министерстве информации и коммуникаций РК.

В 2016-2017 гг. — председатель правления АО «Телерадиокорпорация «Казахстан».

В 2019-2020 гг. — председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру».

С июня 2020 года и по настоящее время являлся вице-министром информации и общественного развития РК.

Подписывайтесь на наш канал:

#Отставки    #МИОР  
Поделиться:
Новости по теме
Аскар Умаров провел встречу с представителями «Internews Network» в Казахстане
Формирование новой политической культуры обсудили в экспертном клубе «SARAP»
Даурен Абаев ознакомился с работой ряда подведомственных спортивных организаций в Алматы
Народные сказки этносов Казахстана доступны в YouTube
Популярное
1 Назначен начальник департамента полиции Алматинской области
2 Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената Парламента РК
3 Более 347 тысяч казахстанцев будут получать повышенные социальные выплаты из ГФСС
4 В Павлодарской области – новый глава департамента полиции
5 Оксана Тен ответила на требования тренеров покинуть пост вице-президента НФК
6 Нурсултан Назарбаев принял участие во внеочередном XXI Съезде партии «Nur Otan»
Читайте также
Ерлан Киясов освобожден от должности главного санврача РК
Жанар Айтжан освобождена от должности постпреда РК при ООН
Назначен начальник департамента полиции Алматинской области
Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената Парламента РК
Более 347 тысяч казахстанцев будут получать повышенные социальные выплаты из ГФСС
В Павлодарской области – новый глава департамента полиции
Оксана Тен ответила на требования тренеров покинуть пост вице-президента НФК
Нурсултан Назарбаев принял участие во внеочередном XXI Съезде партии «Nur Otan»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив