Кем является бегун, пробежавший марафон в Астане в одних шортах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Участник, пробежавший в одних шортах второй зимний марафон в Астане, удивил общественность. Организаторы мероприятия назвали имя бегуна, которому не страшны никакие морозы. Им оказался 44-летний Владимир Потлог. Супруга необычного спортсмена дала интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

Динара так же является участницей зимнего марафона.

«Наша семья придерживается здорового образа жизни, а также мы стараемся участвовать во всех спортивных мероприятиях. Володе - 44, а мне 40 лет. Однако наши друзья и коллеги утверждают, что мы выглядим моложе своего возраста. Это все благодаря спорту и правильному питанию. Я участвую в марафоне третий раз, а мой муж принимал участие в очень многих марафонах, порой путаемся в их количестве», - говорит Динара Кайдарова.





Семья Потлогов с 2010 года стала активным членом Клуба моржей, который находится в Астане. Они утверждают, что в этом и заключается весь секрет пробежки в одних шортах в - 23 градусный мороз.

«Не возникло никаких проблем в том, чтобы пробежаться в одних только шортах, так как организм мужа уже закаленный. Да и сейчас он пошел купаться в прорубь и не смог сам дать интервью. Вот уже восьмой год и мы, и наши трое детей купаемся в ледяной воде. Каждую неделю посещаем Клуб моржей. Мы не боимся за здоровье детей, так как закаляем их с раннего возраста. Сами же стараемся держаться подальше от вредных привычек, заниматься спортом, правильно питаться, чтобы быть примером для них. Считаем, что лучше всего показывать на деле, чем давать советы», - сказала Д. Кайдарова.





По словам Динары, в семье уделяется особое внимание казахским традициям и национальным ценностям. Детей назвали казахскими именами.

«Мой муж - молдованин, родился и вырос в Аркалыке. Мы вместе учились в одном институте в Астане (прежняя Акмола), так и поженились. Стали свидетелями становления новой столицы. Мой супруг в душе - казах. Старший сын Медеу ходит в казахскую школу, сейчас обучается на гранте в Образовательно-инновационном лицее, а также является призером республиканских, международных конкурсов по домбре. Младшему сыну Демеу - 14 лет, он сейчас учится в республиканской физико-математической школе. Младшая - 8-летняя Диана ходит в кружок кобыза», - говорит она.





Отметим, более 1600 астанчан принимали участие в традиционном мероприятии Astana Winter Marathon - 2018. Согласно правилам, возраст участников марафона - 12-74 лет. Они должны были пробежать по четырем дистанциям - 42, 21, 10 и 5 км. Однако, в связи с морозами, дистанцию в 42 км сократили до 21.

Автор: Айжан Серикжанкызы

Перевод: Сабина Биржанкызы