Кем был Марал ишан, подаривший Коран хану Кенесары

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На Национальном курултае в Туркестане Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Марал ишаном. «Марал ишан был человеком, известным всем казахам. Он соратник Кенесары хана, занимающего особое место в нашей истории. Этот Коран в течение двух веков переходил из рук в руки и, в конце концов, был вывезен из страны. Мы вернули его в Казахстан с помощью сочувствующих людей, меценатов. На Коране есть печати Марал ишана и Кенесары хана», – сказал Президент.Чтобы еще раз напомнить читателю, кто был Марал ишан, расширить представление о нем, предлагаем статью, которую подготовил специально для МИА «Казинформ» имам мечети «Марал ишан» Бектурсын Торгайбайулы.

Марал ишан Курманулы был выходцем из Среднего жуза, из племени Керей, рода Тарышы, семьи Нурымбета, потомка Аксары. Они жили там, где сейчас расположен населенный пункт Жамбыл Северо-Казахстанской области.

Отец ишана Курман Кенжебайулы был воинственным и, одновременно, религиозным человеком, одним из лучших батыров Абылая. Из двух дочерей джунгарского хунтайши Галдана-Цэрена, родившихся от жены-казашки, на одной женился Абылай, а на другой, по имени Фатима – Курман. От нее родились сыновья Кулжа, Арал и Марал. Рассказывают, что Фатима была похоронена в месте, называемом Камыр корымы, вблизи современного села Жосалы Кызылординской области.

Марал ишан родился в 1780 году, в месте на берегу реки Обаган на севере Костанайской области, которое позднее было названо «Маралья ива». Его потомки сейчас живут в ауле Нурымбет вблизи села Троебратное, населенных пунктах Аулиеколь, Кусмурун, Жузбай, Бестау. В настоящее время именем ишана называются построенные его потомками мечеть в Костанае и мечеть в Бестау.

Образование

По некоторым сведениям, Марал остался без отца в возрасте 9 лет. Достигнув 13 лет, вместе с матерью перебрался в Ак мечеть. Женившийся на дочери Куланбай ишана по имени Мендыбике, Марал стал одним из сотни учеников медресе Жаланаяк ишана, расположенного в пещере Жам тау, на территории современного Узбекистана. Проучившись 7 лет, он продлил учебу еще на 3 года, для углубления знаний. После 10 лет учебы Марал ишан благополучно вернулся домой, вооруженный знаниями. В степях Арки он принес много пользы своим ремеслом табиба, лечил людей.

Деятельность

Марал баба был не только религиозным, но и общественным деятелем, борцом за независимость, духовным вождем национально-освободительного движения. В 30-е годы 19-го столетия Марал ишан мобилизовал казахский народ на газават.

Это движение, начавшееся в окрестностях Кусмуруна, охватило значительные территории севера Казахстана. Марал баба неоднократно направлял посланцев к чиновникам царской администрации, писал им письма, выражая протест против строительства русских крепостей на казахской земле. Не добившись никакого ответа, он собрал войско и оказал вооруженное сопротивление. Летом 1819 года он собрал влиятельных людей из родов Керей-Уак, Атыгай-Карауыл и провел курултай на берегу озера Как.

Марал ишан давал свое благословение полководцам, для того, чтобы духовно руководить повстанцами, он вступил в ханский Совет.

В то время, когда Кенесары поднял восстание и бился против колонизации, Марал ишан стал духовным руководителем мусульман Западной Сибири. С этого момента спорные вопросы решались по правилам шариата. Он оказывал духовную поддержку казахскому обществу, в некоторых случаях показывая личный пример. Он внес большой вклад в достижение ряда побед войском Кенесары, рост его авторитета в народе. (Нуртайулы С. Исла и Марал Баба – 1996. – стр. 92; 31).

Известно, что Марал баба стремился решать политические вопросы казахско-русских отношений путем переговоров. С этой целью он направил в Омск через аксакала Керейской волости Байсала два письма. Одно Оренбурскому военному губернатору Эссену, второе командиру Сибирского отдельного корпуса Капцевичу. (Энциклопедия «Айкап», Главный редактор Р. Нұрғалиев. - Алматы: «Қазақ энциклопедиясы» Главная редакция, 1995 г.).

Уже с первых слов этого письма видно, что Марал ишан был настоящим религиозным деятелем. Он отмечал, упоминая Всевышнего и пророка Мухаммеда, а также Адама, что между казахами и русскими никогда не было вражды, что они поклоняются одному Богу. Всего несколько лет русские не проникали на казахские земли без разрешения. Теперь они отнимают у казахов землю. Далее, Марал ишан, почтительно обращаясь к генералу, просил разрешить ему предстать перед царским величеством. («Қазақ энциклопедиясы» Главная редакция, 1995. – стр. 368).

Эту просьбу Марал ишана правители Сибири передали в Азиатский департамент. Таким образом, в 1822 году вопрос о приглашении Марала Курманулы в Санкт-Петербург был решен. Но, письмо с сообщением об этом не дошло до Марала. Потому, что в это время он руководил народным движением, направленным против грабительских действий Хивинского ханства в отношении казахских аулов на Сырдарие, а также караванов, приходящих из Оренбурга и Троицка. Были и другие причины, почему Марал не попал на прием к царю. Генерал-губернатор в Оренбурге поручил султану Жанторе Жихангерову найти Марала, а тот приказал султану Жуме Кудаймендиеву схватить Марала. И полковник русской армии Грамматин поручил султану Шотаю схватить Марала. Похоже, что и эти обстоятельства помешали Маралу попасть к царю.

Просветительство

Марал ишан освоил восточное научное наследие, основанное на Исламе, и вел исламскую просветительскую работу среди народа. Одним из направлений этой работы было оздоровление людей с ограниченными возможностями, оказание им помощи, внушение им ценностей веры.

Еще одно направление просветительской деятельности Марал ишана – приобщение казахов к оседлой жизни, к земледелию. Это оказывало влияние на жизнь народа в экономическом и духовном отношении, было полезно для улучшения быта, расширения мировоззрения народа, вело к процветанию. Поэтому, деятельность Марал ишана в сфере исламского просвещения на казахской земле была прогрессивной.

Историк-преподаватель Саден Нуртайулы приводит такие данные: «Прибыв на берега Сырдарии, Марал ишан вел религиозную пропаганду среди местного населения, работал для повышения его грамотности и культуры. В нескольких местах вдоль притока Сырдарии реки Сасык озек, по его инициативе, были построены мечети. В этой местности есть 7 мечетей-медресе, построенных благодаря Маралу. Мечеть-медресе – потому, что в них не только молились Аллаху, но и обучали местных детей. Это следующие мечети: Кара богет, Байбол, Ишан ауылы (в ауле внука ишана Тобагабыла), Кыргы мечеть, Колан тобе, Кыш мечеть, мечеть внука Марала Оспан ишана и мечеть с куполом, построенная в Камыртобе. По этой причине данную местность прозвали «Сорок мечетей». Благодаря деятельности Марал ишана, который прямо содействовал созданию мечетей-медресе на севере и юге казахской степи, религия в обществе была на высоком уровне.

Одним словом, Марал ишан – религиозный деятель, который самостоятельным путем продолжил исламскую просветительскую деятельность в Кармакшинском и Костанайском регионах. Его религиозно-гуманитарная деятельность распространялась в других регионах. Последователи Марал ишана – ахуны-учителя, – открывали свои мечети-медресе, где пропагандировали классическое литературное наследие Востока на арабском, фарси, тюркско-чагатайском языках. Не будет преувеличением сказать, что они противодействовали колониальной политике Российской империи той эпохи своей религиозно-воспитательной и просветительской деятельностью. Например, такие ахуны, как Калжан Болекбайулы, Ораз-Мухаммед Бекетайулы, Алдашбай Ерназарулы, Алибай Коскулакулы и другие, обращали людей к религии.

Такие деятели, как Марал Баба Курманулы внесли вклад в развитие материальной и духовной культуры казахского народа, ее созревание и сохранение.

В этом году исполняется 130 лет Костанайской городской мечети, которая названа в честь Марал ишана. Расположенная в самом центре города историческая мечеть в советское время использовалась не по назначению, но, теперь по воле Аллаха вновь открыла двери для мусульман.