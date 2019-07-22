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Кем будет реализован проект строительства линии LRT в Алматы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По какому принципу будет реализован проект строительства линии LRT в Алматы, рассказал заместитель председателя правления АО «Казахстанский центр ГЧП» МНЭ РК Айдос Кобетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Есть проект LRT в Алматы, который предполагает реализацию по ГЧП (Государственно-частное партнерство). Проект находится на стадии второго этапа, есть такой механизм двухэтапной реализации, это когда сами партнеры предлагают определенные финансовые технические, юридические решения», - пояснил Айдос Кобетов на брифинге в Правительстве.
Он также объявил результаты первого конкурса.
«По итогам первого конкурса из 9 компаний консорциума - прошли четыре, в составе которых компании из Турции, Японии, Франции и Кореи. В принципе этот проект в сентябре-августе должен начать процедуру уже по второму этапу и проект реализуется в ранее установленные сроки», - добавил Айдос Кобетов.
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