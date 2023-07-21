Келин оформила кредит на имя свекра и присвоила деньги в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В полицию обратился житель Абайского района с заявлением о том, что без его ведома на него оформили кредит, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



Со слов мужчины, о займе он узнал случайно, когда пришло уведомление об очередном платеже.



Факт полицейские зарегистрировали по статье «Мошенничество». Стражи порядка провели ряд оперативных мероприятий по установлению личности подозреваемого. Опросили потерпевшего, членов его семьи и коллег, узнали где и когда в основном он оставлял свой смартфон, не сообщал ли никому свои персональные данные, проверили денежные переводы.В результате злоумышленницу выявили. Ей оказалась сноха горожанина, которая узнав о том, что свекр уже в курсе ее проделок, убежала к родственникам в Туркестанскую область. Правоохранители нашли и доставили ее в мегаполис. Выяснилось, что горе-келинка втихомолку пользовалась онлайн-банкингом в телефоне пожилого отца мужа.«Женщина за несколько месяцев оформила на имя родственника два кредита на покупку товаров на общую сумму 750 тыс тенге. Обналичивала их и переводила деньги на свой счет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время проводится досудебное расследование, по окончанию которого по делу будет принято процессуальное решение», – рассказал дознаватель Абайского РУП Серик Жантаев.