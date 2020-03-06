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Kelin Fest провели в Актобе

6 Марта 2020 09:00
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Kelin Fest провели в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В здании филиала Жилстройсбербанка прошел конкурс невесток «KELIN FEST», приуроченный к Международному женскому дню 8 марта. В приготовлении баурсаков, нарезке фруктов и сервировке стола соревновались женщины из банковских, строительных организаций и местного вуза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Состязание келинок прошло очень позитивно и весело. Все они соревновались в таких конкурсах как приготовление бауырсаков за 60 секунд, сервировке и нарезке фруктов, демонстрации национального костюма, презентации визитной карточки о себе и своей организации.


По итогам конкурса 3 место заняла преподаватель университета имени Кудайбергена Жубанова Аглес Сапаргали, 2 место - главный бухгалтер строительной компании СМП Групп Гульнара Назарова и 1 место - офис менеджер строительной компании ПК Нектар Акмарал Ельгенбаева.


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Ключевые слова: Актюбинская область,
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Автор:

Самал Ендибаева

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