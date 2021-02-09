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KEGOC ведет работу по подключению к АРЧМ энергосистем Узбекистана и Кыргызстана

Автор:  
Серик Сабеков
9 Февраля 2021, 12:39
KEGOC ведет работу по подключению к АРЧМ энергосистем Узбекистана и Кыргызстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Компанией KEGOC в рамках концепции Smart Grid реализован проект по цифровизации национальной энергетической сети. Об этом сообщил председатель правления АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC» Бакытжан Кажиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Компанией KEGOC в рамках концепции Smart Grid был реализован очень важный проект по цифровизации национальной энергетической сети. Данный проект включает в себя ряд высокотехнологических систем, таких как централизованная система противоаварийной автоматики (ЦСПА), система управления на основе векторных измерений WAMS/WACS, система автоматического регулирования частоты и мощности – АРЧМ», - сказал Бакытжан Кажиев в ходе заседания Правительства.

Глава «KEGOC» пояснил, что система АРЧМ обеспечивает автоматическую компенсацию нестабильности выработки электроэнергии объектами ВИЭ и дисбалансов ЕЭС Казахстана в целом за счет управления резервами на присоединенных к системе электростанциях.

«В текущем году планируется привлечь 5 электростанций к работе в составе АРЧМ: Экибастузскую ГРЭС-1, Мойнакскую ГЭС, Бухтарминскую, Шульбинскую, Усть-Каменогорскую ГЭС с суммарным резервом АРЧМ 500 МВт», - уточнил Бакытжан Кажиев.

Кроме того, по его словам, KEGOC ведет работу по подключению к системе АРЧМ энергосистем Узбекистана и Кыргызстана.

«Компанией были проведены переговоры с Системными операторами этих стран, создана рабочая группа и обсуждаются параметры совместной работы. Учитывая, что энергосистемы Узбекистана и Кыргызстана обладают большей манёвренностью, такая интеграция позволит получить системные и экономические эффекты для всех наших стран, а также укрепит энергонезависимость и энергобезопасность региона», - добавил Бакытжан Кажиев.


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