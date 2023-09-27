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    14:36, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    KEGOC привлечет заем на усиление сети на юге Казахстана

    KEGOC привлечет заем на усиление сети на юге Казахстана
    Фото: pixabay.com.

    Председатель правления АО «KEGOC» Наби Айтжанов сообщил о планах по привлечению дополнительного взаимствования на проект по усилению сети южной зоны страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - Данный проект у нас планируется. Порядка 30% у нас там планируются собственные средства и 70% у нас планируются заемные средства. Сейчас мы обсуждаем с банком АБР (Азиатский банк развития) и Банком развития Казахстана, у нас финансовые условия сейчас формируются. Земные средства они будут сформированы в районе 70 на 30. Процентную ставку и условия мы сейчас обсуждаем с банком, - сказал Наби Айтжанов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

    Он также остановился на проекте объединения западного Казахстана с единой энергетической системой.

    - В части проекта по западному Казахстану, он сейчас планируется и включен в план развития компании - объединение западного Казахстана с единой энергетической системой. Изначально этот проект планировался с 2025-го к 2026 году, но, возможно, мы его будем ускорять. В части его финансирования, сейчас проектные работы формируются и далее мы перейдем к формированию банка займа, то есть планировать будем (финансирование). Объединение запада в тарифе пока не сидит, в следующий тариф, возможно, сядет, - пояснил Наби Ахметжанов.

    Теги:
    Экономика Энергетика
    Автор
    Серик Сабеков
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