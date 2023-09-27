KEGOC привлечет заем на усиление сети на юге Казахстана

Председатель правления АО «KEGOC» Наби Айтжанов сообщил о планах по привлечению дополнительного взаимствования на проект по усилению сети южной зоны страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Данный проект у нас планируется. Порядка 30% у нас там планируются собственные средства и 70% у нас планируются заемные средства. Сейчас мы обсуждаем с банком АБР (Азиатский банк развития) и Банком развития Казахстана, у нас финансовые условия сейчас формируются. Земные средства они будут сформированы в районе 70 на 30. Процентную ставку и условия мы сейчас обсуждаем с банком, - сказал Наби Айтжанов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

Он также остановился на проекте объединения западного Казахстана с единой энергетической системой.