KEGOC: Отчуждение расчетно-финансового центра по поддержке ВИЭ не повлияло на объемы дивидендов

17 июня состоялась встреча АО «KEGOC» с инвесторами на площадке KASE. В ходе обсуждения задан ряд вопросов. В их числе дивидендная политика компании после отчуждения государству ТОО «РФЦ по ВИЭ». Как уточнили в KEGOC, стоимость активов РФЦ в сумме 37 млрд тенге отражена в консолидированном отчете об изменениях в капитале АО «KEGOC».

«Данная операция не оказала влияния на размер дивидендов, причитающихся акционерам, так как уставом ТОО «РФЦ по ВИЭ» не предусмотрено распределение чистого дохода и как следствие, все акционеры АО «KEGOC» при распределении консолидированного чистого дохода компании получали дивиденды за исключением прибыли ТОО «РФЦ по ВИЭ», - говорится в распространенном сегодня сообщении оператора.

В компании уточнили, что устав ТОО «РФЦ по ВИЭ» не предусматривает распределение прибыли, так как в соответствии с законодательством о поддержке ВИЭ и об электроэнергетике предусмотрена модель рынка, в соответствии с которой ТОО «РФЦ по ВИЭ» не закладывает в цены для потребителей маржи, кроме компенсации своих операционных затрат.

Прибыль ТОО «РФЦ по ВИЭ» за 2019-2021 годы была получена вследствие отклонения субъектов оптового рынка от заявленных графиков производства и потребления электроэнергии, что предполагает применение понижающих или повышающих коэффициентов к тарифу, а также отличием фактической структуры возобновляемой электроэнергии (ВЭС, СЭС, ГЭС, БиоЭС) от учтенной при формировании тарифов.

«Кроме того, полученная прибыль в отчетном году возвращается потребителю в последующих периодах посредством снижения тарифа на предоставляемые услуги. Обязанность вернуть потребителям прибыль в последующие периоды не является обязательством, согласно Международными стандартами финансовой отчетности, на основе которых составлена финансовая отчетность в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете», - добавили в KEGOC.

По данным компании, информация о нераспределении прибыли ТОО «РФЦ по ВИЭ» на постоянной основе отражалась в комментариях руководства к финансовым результатам деятельности, публикуемых в открытых источниках, включая KASE и в том числе для инвесторов.

В компании подчеркнули, что достоверность финотчетностей подтверждена мнениями аудиторских компаний за 2019-2020 год ТОО «Эрнст энд Янг», за 2021 год - ТОО «RSMQazaqstan», одобрены Комитетом по аудиту АО «KEGOC» и Советом директоров АО «KEGOC» и утверждены на годовых общих собраниях акционеров АО «KEGOC». Как прокомментировал независимый член Совета директоров Ульф Вокурка, с учетом мнения специалистов по МСФО (результатов аудита отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «KEGOC» за 2021 год проведенного аудиторской компанией ТОО «RSMQazaqstan») Совет директоров АО «KEGOC» на своем заседании от 20 апреля 2022 года предварительно утвердил отдельную и консолидированную финансовую отчетность и порекомендовал ее к утверждению на ГОСА, которое состоялось 26 мая 2022 года. На нем акционеры утвердили единогласно финансовую отчетность, как отдельную, так и консолидированную.

АО «КEGOC» напоминает, что у ТОО «РФЦ по ВИЭ» валовый доход за 2021 год составил 176 млрд тенге. Существенный размер валового дохода ТОО «РФЦ по ВИЭ» свидетельствует о положительном развитии ВИЭ и рынка мощностей в Республике.

В компании уточнили, что АО «KEGOC» считает отчуждение ТОО «РФЦ по ВИЭ» своевременным в связи с исключением в дальнейшем возникновения конфликта между АО «KEGOC», как Системного оператора ЕЭС РК и расчетно-финансовым центром, призванным способствовать дальнейшему развитию ВИЭ и рынка мощности в Казахстане.