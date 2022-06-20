KEGOC: Отчуждение расчетно-финансового центра по поддержке ВИЭ не повлияло на объемы дивидендов
«Данная операция не оказала влияния на размер дивидендов, причитающихся акционерам, так как уставом ТОО «РФЦ по ВИЭ» не предусмотрено распределение чистого дохода и как следствие, все акционеры АО «KEGOC» при распределении консолидированного чистого дохода компании получали дивиденды за исключением прибыли ТОО «РФЦ по ВИЭ», - говорится в распространенном сегодня сообщении оператора.
В компании уточнили, что устав ТОО «РФЦ по ВИЭ» не предусматривает распределение прибыли, так как в соответствии с законодательством о поддержке ВИЭ и об электроэнергетике предусмотрена модель рынка, в соответствии с которой ТОО «РФЦ по ВИЭ» не закладывает в цены для потребителей маржи, кроме компенсации своих операционных затрат.
Прибыль ТОО «РФЦ по ВИЭ» за 2019-2021 годы была получена вследствие отклонения субъектов оптового рынка от заявленных графиков производства и потребления электроэнергии, что предполагает применение понижающих или повышающих коэффициентов к тарифу, а также отличием фактической структуры возобновляемой электроэнергии (ВЭС, СЭС, ГЭС, БиоЭС) от учтенной при формировании тарифов.
«Кроме того, полученная прибыль в отчетном году возвращается потребителю в последующих периодах посредством снижения тарифа на предоставляемые услуги. Обязанность вернуть потребителям прибыль в последующие периоды не является обязательством, согласно Международными стандартами финансовой отчетности, на основе которых составлена финансовая отчетность в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете», - добавили в KEGOC.
По данным компании, информация о нераспределении прибыли ТОО «РФЦ по ВИЭ» на постоянной основе отражалась в комментариях руководства к финансовым результатам деятельности, публикуемых в открытых источниках, включая KASE и в том числе для инвесторов.
В компании подчеркнули, что достоверность финотчетностей подтверждена мнениями аудиторских компаний за 2019-2020 год ТОО «Эрнст энд Янг», за 2021 год - ТОО «RSMQazaqstan», одобрены Комитетом по аудиту АО «KEGOC» и Советом директоров АО «KEGOC» и утверждены на годовых общих собраниях акционеров АО «KEGOC». Как прокомментировал независимый член Совета директоров Ульф Вокурка, с учетом мнения специалистов по МСФО (результатов аудита отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «KEGOC» за 2021 год проведенного аудиторской компанией ТОО «RSMQazaqstan») Совет директоров АО «KEGOC» на своем заседании от 20 апреля 2022 года предварительно утвердил отдельную и консолидированную финансовую отчетность и порекомендовал ее к утверждению на ГОСА, которое состоялось 26 мая 2022 года. На нем акционеры утвердили единогласно финансовую отчетность, как отдельную, так и консолидированную.
АО «КEGOC» напоминает, что у ТОО «РФЦ по ВИЭ» валовый доход за 2021 год составил 176 млрд тенге. Существенный размер валового дохода ТОО «РФЦ по ВИЭ» свидетельствует о положительном развитии ВИЭ и рынка мощностей в Республике.
В компании уточнили, что АО «KEGOC» считает отчуждение ТОО «РФЦ по ВИЭ» своевременным в связи с исключением в дальнейшем возникновения конфликта между АО «KEGOC», как Системного оператора ЕЭС РК и расчетно-финансовым центром, призванным способствовать дальнейшему развитию ВИЭ и рынка мощности в Казахстане.