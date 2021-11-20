KEGOC ограничит электричеством промышленных потребителей из-за аварии на ГРЭС в Экибастузе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аварийное отключение блока на Экибастузской ГРЭС привело к росту дефицита мощности в ЕЭС Казахстана. Для недопущения перегрузки межгосударственных линий электропередач, принято решение ограничить потребление электроэнергии промышленными потребителями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на службу коммуникаций АО «KEGOC».

19 ноября 2021 года на Экибастузской ГРЭС-1 аварийно отключился блок № 5 мощностью 500 МВт, а 20 ноября т.г. блок № 8 мощностью 500 МВт на данной станции также был остановлен для проведения аварийного ремонта,В связи с этим АО «KEGOC» сообщает, что по причине аварийного выбытия данных блоков, 20 ноября 2021 года в Единой электроэнергетической системе РК произошло снижение объема генерации на 1 000 МВт, что привело к росту дефицита мощности в ЕЭС Казахстана до величины более 1 500 МВт.

Сложившаяся ситуация может привести к недопустимым отклонениям мощности на границе с энергосистемой России, с перегрузкой межгосударственных линий электропередач с угрозой возникновения системной аварии.

Для минимизации последствий снижения генерации и предотвращения системных аварий в ЕЭС РК, АО «KEGOC», по согласованию с Министерством энергетики Республики Казахстан, совместно с региональными электросетевыми компаниями будет произведено ограничение потребления электроэнергии промышленными потребителями. Перечень потребителей, подпадающих под ограничения согласован с местными исполнительными органами.