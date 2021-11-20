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KEGOC ограничит электричеством промышленных потребителей из-за аварии на ГРЭС в Экибастузе

20 Ноября 2021 17:55
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KEGOC ограничит электричеством промышленных потребителей из-за аварии на ГРЭС в Экибастузе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аварийное отключение блока на Экибастузской ГРЭС привело к росту дефицита мощности в ЕЭС Казахстана. Для недопущения перегрузки межгосударственных линий электропередач, принято решение ограничить потребление электроэнергии промышленными потребителями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на службу коммуникаций АО «KEGOC».

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19 ноября 2021 года на Экибастузской ГРЭС-1 аварийно отключился блок № 5 мощностью 500 МВт, а 20 ноября т.г. блок № 8 мощностью 500 МВт на данной станции также был остановлен для проведения аварийного ремонта,В связи с этим АО «KEGOC» сообщает, что по причине аварийного выбытия данных блоков, 20 ноября 2021 года в Единой электроэнергетической системе РК произошло снижение объема генерации на 1 000 МВт, что привело к росту дефицита мощности в ЕЭС Казахстана до величины более 1 500 МВт.

Сложившаяся ситуация может привести к недопустимым отклонениям мощности на границе с энергосистемой России, с перегрузкой межгосударственных линий электропередач с угрозой возникновения системной аварии.

Для минимизации последствий снижения генерации и предотвращения системных аварий в ЕЭС РК, АО «KEGOC», по согласованию с Министерством энергетики Республики Казахстан, совместно с региональными электросетевыми компаниями будет произведено ограничение потребления электроэнергии промышленными потребителями. Перечень потребителей, подпадающих под ограничения согласован с местными исполнительными органами.


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#Энергетика   #Общество   #Минэнерго РК  
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