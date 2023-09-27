13:13, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6
KEGOC не направит средства от чистого дохода на обновление сетей в 2023 году
Председатель правления акционерного общества «KEGOK» Наби Айтжанов рассказал, куда пойдет чистая прибыль предприятия за 2023 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Наби Айтжанов сообщил, что в 2023 году годовой чистый доход составит 31,5 млрд тенге. В связи с выпуском акций предприятия на SPO указанные средства пойдут на выплаты дивидендов и не пойдут на ремонт устаревших линий, которые находятся на балансе компании.
- 31,5 млрд тенге, которые являются чистой прибылью компании, полностью будут направлены на выплату дивидендов. А на модернизацию сетей предусмотрены амортизационные платежи, - сказал глава KEGOC, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.