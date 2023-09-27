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    13:13, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    KEGOC не направит средства от чистого дохода на обновление сетей в 2023 году

    KEGOC
    Фото: pixabay.com.

    Председатель правления акционерного общества «KEGOK» Наби Айтжанов рассказал, куда пойдет чистая прибыль предприятия за 2023 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Наби Айтжанов сообщил, что в 2023 году годовой чистый доход составит 31,5 млрд тенге. В связи с выпуском акций предприятия на SPO указанные средства пойдут на выплаты дивидендов и не пойдут на ремонт устаревших линий, которые находятся на балансе компании.

    - 31,5 млрд тенге, которые являются чистой прибылью компании, полностью будут направлены на выплату дивидендов. А на модернизацию сетей предусмотрены амортизационные платежи, - сказал глава KEGOC, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

    Теги:
    Экономика
    Автор
    Серик Сабеков
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