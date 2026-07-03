KEGOC делает искусственный интеллект частью повседневной работы

АО «KEGOC» последовательно внедряет искусственный интеллект не только в административные процессы, но и в управление производственной деятельностью. Для компании, которая управляет Национальной электрической сетью Казахстана и ежедневно работает с большими массивами технической, финансовой и управленческой информации, ИИ становится практическим инструментом повышения эффективности, передает Kazinform.

Главная задача этой трансформации понятна: сократить время на рутинные операции, повысить качество аналитики и дать сотрудникам возможность сосредоточиться на принятии решений, а не на механической обработке информации.

В 2026 году, объявленном в Казахстане Годом цифровизации и искусственного интеллекта, KEGOC объединило свои инициативы в единую программу развития ИИ. В портфель вошли 35 проектов, охватывающих корпоративные сервисы, производственную деятельность, систему электронного документооборота и долгосрочные цифровые решения. Работа ведется в рамках дорожных карт KEGOC и АО «Самрук-Қазына».

Один из ключевых фокусов, корпоративные ИИ-агенты. Компания внедряет цифровых помощников, которые ускоряют выполнение типовых задач и снижают нагрузку на сотрудников. Уже реализованы ИИ-ассистент по HSE, агент по PR и внешним коммуникациям, ИИ-рекрутер и агент по внутренним нормативным документам.

Фото: АО «KEGOC»

Эти решения работают с корпоративной базой знаний, помогают искать и анализировать информацию, готовить материалы, сопровождать кадровые и административные процессы. По сути, ИИ берет на себя значительную часть повторяющихся операций, которые раньше требовали ручной обработки и занимали рабочее время специалистов.

Следующим этапом в ближайшее время станет запуск ИИ-агента по финансовой аналитике. Инструмент должен ускорить финансовый контроль, консолидацию и анализ данных, а также сократить объем ручной работы при подготовке отчетности. Для управленческого контура это означает более быстрый доступ к качественной аналитике и более оперативное принятие решений.

Помимо собственных ИИ-агентов, KEGOC применяет дополнительные цифровые инструменты для решения прикладных рабочих задач. Среди них переводчики на казахский и английский языки, агент по нормативным правовым актам, ассистент по закупкам, консультант на ИСЭЗ, агент по координации валютных операций, инструмент анализа технических спецификаций и цифровая трансформация системы электронного документооборота с внедрением 7 ИИ-агентов. Это формирует единую цифровую среду, где ИИ постепенно становится частью ежедневной работы разных подразделений.

Фото: АО «KEGOC»

Следующий этап для KEGOC связан с внедрением ИИ в производственную аналитику. В 2026 году компания планирует внедрить решения для анализа рационализаторских предложений, рынка электроэнергии, потерь и аномалий, а также мониторинга ремонтной кампании.

Для инфраструктурной компании это особенно важно. Такие инструменты позволяют быстрее обрабатывать данные, точнее выявлять отклонения, усиливать план-факт контроль и снижать риски несвоевременного выполнения работ. ИИ в этом случае становится не просто цифровым сервисом, а инструментом поддержки инженерных и управленческих решений.

ИИ-инструменты уже активно используются внутри KEGOC. Сегодня к ним имеют доступ порядка 2 750 работников компании. Наиболее востребованы сервисы перевода, однако профильные подразделения все чаще используют специализированных агентов под свои задачи. Если на начальном этапе после запуска сервиса ежемесячно обрабатывалось около 1417 запросов, то сейчас их количество выросло более чем в 4,5 раза и превысило 6 500.

Такой рост показывает, что искусственный интеллект перестает быть экспериментом и становится привычным рабочим инструментом. Сотрудники компании отмечают, что цифровые помощники позволяют быстрее находить необходимую информацию, сокращают время на подготовку документов и помогают выполнять типовые задачи без лишней ручной нагрузки.