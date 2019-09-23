КЧС: В минувшее воскресенье произошло 24 природных пожара

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На территории Казахстана в минувшее воскресенье произошло 24 природных пожара. Об этом заявили в Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчерашний день для органов гражданской защиты оказался достаточно сложным. Вчера на территории республики произошло 24 природных пожара. В том числе 5 – это пожары, которые произошли на территории лесных фондов. Наибольшее количество пожаров вчера произошло в Акмолинской области – 7, в Карагандинской области - 13, и в Павлодарской области – 5», - сообщил журналистам председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимир Беккер в ходе брифинга.

Он также отметил, что Ерейментауском районе Акмолинской области в 8 км от села Карагалы на территории КРГУ «Национальный природный парк «Ерейментау» произошло загорание сухой травы на площади 110 га.

«Тушение было осложнено из-за сильного ветра. В 21:53 пожар ликвидирован, жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В тушении пожара принимали участие 14 сотрудников и 3 единицы техники Департамента по ЧС Акмолинской области и республиканского государственного учреждения – 22 работника и 7 единиц техники», - сказал В. Беккер.

«В Бурабайском районе Акмолинской области в 5 км от села Каражар на открытой территории прошло загорание сухой травы на площади 162 га, пшеничных полей на площади 18 га, а также лесных околков на территории РГУ «Бурабай» на площади 3 га. В 18:20 пожар локализован, жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается», - проинформировал глава Комитета по ЧС.

По его данным, в тушении были задействованы силы от ДЧС - 76 человек личного состава, 9 единиц техники, а также от РГУ «Бурабай» - 30 работников, 4 единицы техники. Общая площадь составила пожара 183 га.

Напомним, крупный пожар произошел 22 сентября в Павлодарской области в 10 км от поселка Жасыбай на территории РГУ «Баянаульский национальный государственный природный парк».

Ранее, председатель Комитета по ЧС Владимир Беккер сообщил, что в области объявили самый высокий класс пожарной опасности.

Около 90 человек были задействованы в тушении пожара на территории Баянаульского национального парка. Также 22 сентября было принято решение направить из Усть-Каменогорска вертолет МИ-171 с водосливным устройством.

Позже подробности пожара на территории Баянаульского национального парка рассказал в кулуарах заседания Правительства министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

Сообщалось, что огнеборцам удалось локализовать пожар на территории Баянаульского района.



