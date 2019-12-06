КЧС: Угрозы подтопления из-за порыва трубопровода в Риддере нет
РИДДЕР. КАЗИНФОРМ – Угрозы подтопления из-за порыва трубопровода в городе Риддере нет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
«В Риддере в связи с порывом деривационного трубопровода ТОО «ЛК ГЭС» происходит сброс воды в производственный канал, протяженностью около 5 км, который впадает в реку Тихая. В результате порыва на канале произошел подъем уровня воды ориентировочно на 1 м. Из числа сотрудников ТОО «ЛК ГЭС» и УЧС города Риддера в нижних точках канала выставлены наблюдательные посты для мониторинга уровня воды», - сообщили в КЧС.
Сотрудниками гидроэлектростанций ведутся работы по устранению аварии и перераспределению воды в реку Громатуха.
Уровень воды идет на спад. Угрозы подтопления близлежащего частного жилого сектора нет.
Водо-, тепло- и электроснабжение Риддера осуществляется в штатном режиме.
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