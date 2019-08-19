КЧС: Операция по спасению казахстанских альпинистов начнется после улучшения погоды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Операция по спасению казахстанских альпинистов начнется после улучшения погоды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

«В 13:20 в базовый лагерь «Каркара» в Алматинской области прибыла высококвалифицированная группа казахстанских альпинистов в составе трех человек. Для дальнейшей переброски альпинистов в Республику Кыргызстан подготовлен борт МИ-171 Казавиаспас КЧС МВД РК. Спасательная операция казахстанских альпинистов начнется после улучшения погодных условий. В низовьях гор Тянь-Шаня продолжается выпадение осадков в виде дождя, в высокогорье – снег. Также для проведения совместных поисковых работ подготовлена группа кыргызских альпинистов», - сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов.

Как сообщалось, 17 августа в посольство Республики Казахстан в Кыргызской Республике обратилась гражданка Республики Казахстан Шахаризада Шахбутова с сообщением о том, что на пике «Победы» (7134 метров в Иссык-Кульской области) в горах Тянь-Шань пропали три альпиниста: Отепбаев Мурат Матвеевич, 12.09.1970 г.р.; Корнеев Андрей Сергеевич, 19.03.1977 г.р.; Чечулин Александр Борисович, 02.10.1961 г.р.

Консулом в Кыргызской Республике была установлена связь с туристической компанией «Аксай Тревел» Кыргызской Республики, организовавшей поход на пик «Победы».

По информации туристической компанией «Аксай Тревел» 4 августа группа казахстанских альпинистов из 3 человек начала поход на пик «Победы».

14 августа группе удалось покорить этот пик. Началось ухудшение метеоусловий, усилился ветер).

15 августа в 08 часов 15 минут группа в последний раз вышла на связ посредством радиосвязи и сообщила о смерти А. Чечулина, в результате оттёка лёгких. На момент подачи сигнала альпинисты находились на высоте 6900 метров. Палатки и снаряжения унесло ветром. Для сохранения жизни М. Отепбаев и А. Корнеев выкопали снежную яму и укрылись в ней.

18 августа для поиска пропавших альпинистов был задействован вертолет МИ-8, принадлежащий туристической компании «Аксай Тревел» Кыргызской Республики. Поиски результатов не дали.

Аким Алматы также прокомментировал пропажу группы казахстанских альпинистов в горах.

Минобороны РК ищет пропавших альпинистов в Кыргызстане.