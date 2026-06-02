Kcell отключают функцию «Микрозвонков» с 30 июня 2026 года
С 30 июня 2026 года для абонентов Kcell и activ будет отключена функция «Микрозвонок».
Сервис был создан в то время, когда классическая мобильная связь оставалась основным способом коммуникации, и помогал пользователям сообщить о попытке связаться, когда звонок не состоялся.
Однако за последние годы привычки общения существенно изменились. Сегодня большинство абонентов используют мессенджеры, голосовые сообщения и другие цифровые каналы связи, поэтому необходимость в подобных сервисах значительно снизилась.
В связи с этим компания приняла решение прекратить поддержку функции «Микрозвонок». До 30 июня 2026 года сервис продолжит работать в штатном режиме, а с 30 июня будет отключён для всех абонентов Kcell и activ.
— Мы продолжаем развивать современные цифровые сервисы и решения, которые соответствуют актуальным потребностям пользователей и делают общение ещё удобнее, — отметили в компании.