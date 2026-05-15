Казводхоз автоматизирует более 500 км ирригационных сетей Жамбылской области за счет тарифных средств

Жамбылский филиал РГП «Казводхоз» начал реализацию проекта по автоматизации 86-ти ирригационных каналов региона. Работы проводятся за счет средств, полученных предприятием за услуги подачи воды по каналам, передает Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

Проект предусматривает автоматизацию механических гидрозатворов и установку на них устройств учета объема и уровня воды.

В общей сложности в рамках данных мероприятий планируется оцифровать более 502 км оросительных сетей, на которых ранее были проведены работы по реконструкции.