«КазТрансОйл» введет новый тариф на перекачку нефти на внутренний рынок Казахстана

С 1 июля 2024 года АО «КазТрансОйл» введет новый тариф на перекачку нефти по магистральным трубопроводам для внутреннего рынка Казахстана, передает агентство Kazinform.

Новый тариф составит 4 851,87 тенге за тонну на 1000 км (без НДС), согласно приказу председателя Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 20 июня 2023 года №85-ОД.

В настоящее время действует тариф в размере 4 849,39 тенге за тонну на 1000 км (без НДС), который был установлен с 1 июля 2023 года.