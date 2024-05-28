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    01:15, 28 Май 2024 | GMT +6

    «КазТрансОйл» введет новый тариф на перекачку нефти на внутренний рынок Казахстана

    Нефть
    Фото: Unsplash

    С 1 июля 2024 года АО «КазТрансОйл» введет новый тариф на перекачку нефти по магистральным трубопроводам для внутреннего рынка Казахстана, передает агентство Kazinform.

    Новый тариф составит 4 851,87 тенге за тонну на 1000 км (без НДС), согласно приказу председателя Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 20 июня 2023 года №85-ОД.

    В настоящее время действует тариф в размере 4 849,39 тенге за тонну на 1000 км (без НДС), который был установлен с 1 июля 2023 года.

    Теги:
    Казахстан Миннацэкономики Цены и тарифы Нефть
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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