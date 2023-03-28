«КазТрансОйл» начал отгрузку 25 тысяч тонн российской нефти в Узбекистан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В текущем году ожидаемый объем транзита российской нефти в Узбекистан по системе магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» составит 250 тысяч тонн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт компании.

«АО «КазТрансОйл» начало отгрузку 25 тысяч тонн российской нефти для транзита через территорию Казахстана в Узбекистан по маршруту «Омск - Павлодар - Шымкент - нефтеналивная эстакада Шагыр» (налив в железнодорожные цистерны). Транспортировка нефти осуществляется в соответствии с графиком поставок нефти, утвержденным Министерством энергетики Республики Казахстан», - сказано на сайте компании.