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Казтрансойл через порт Актау в марте планирует отгрузить на экспорт 7 тысяч тонн нефти с Кашагана

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
10 Марта 2023, 20:06
Казтрансойл через порт Актау в марте планирует отгрузить на экспорт 7 тысяч тонн нефти с Кашагана Фото: kaztransoil.kz

АКТАУ. КАЗИНФОМ - АО «КазТрансОйл» в марте планирует произвести в порту Актау тестовую отгрузку 7 тысяч тонн нефти с месторождения Кашаган на экспорт для дальнейшей поставки в направлении порта Баку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Грузоотправителем кашаганской нефти является компания INPEX North Caspian Sea, Ltd.

Как сообщил ранее заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко на брифинге Службы центральных коммуникаций, с этого года начнется транспортировка казахстанской нефти через Азербайджан. Сейчас экспорт нефти ведется по нескольким важным направлениям. «В их число входят направления, проходящие через Россию. Есть Каспийский трубопроводный консорциум, трубопровод «Атырау-Самара», направление «Махачкала-Актау». С этого года начнется транспортировка по направлению Актау - Баку. То есть, нефть будет транспортироваться через Азербайджан», – сказал замглавы МИД РК.


Энергетика   Мангистауская область   Нефть   Актау  
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