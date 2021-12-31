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КазТрансГаз провел ребрендинг и стал «QazaqGaz»

31 Декабря 2021 17:00
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КазТрансГаз провел ребрендинг и стал «QazaqGaz»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная газовая компания КазТрансГаз по решению Правительства переименована на «QazaqGaz». Также компания представила новый логотип, передает МИА «Казинформ».

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Постановлением Правительства Республики Казахстан утвержден Комплексный план развития газовой отрасли. Кроме программы по всем вопросам, касающихся развития газовой отрасли, один из пунктов плана касается изменения старого названия и логотипа АО «НК «КазТрансГаз».

Как пояснили в самой компании, ребрендинг коснется не только названия и логотипа, он затронет и большую часть внутренних бизнес-процессов, поскольку Национальная компания «QazaqGaz» начинает новый этап развития всей отечественной газовой отрасли. Реализуя Комплексный план, компания будет по-новому позиционировать себя на внутреннем и международном рынках.

Как известно, у нас в стране к газовой отрасли долгое время относились по остаточному принципу. При высоких ценах на нефть государство, инвесторы предпочитали работать с «черным золотом», разрабатывали нефтяные месторождения, используя попутный газ в большей части, как инструмент для увеличения объемов добычи жидких углеводородов.

В последнее время роль газа в мировом масштабе значительно возросла. Природный газ, среди другого углеводородного сырья, все больше заменяет традиционные виды топлива, обеспечивая переход к низкоуглеродной экономике по мере развития возобновляемых источников энергии.

Разработанное название «QazaqGaz» и фирменный знак наиболее ярко отражают направления бизнеса компании, чем предыдущие, которые ассоциировались, главным образом, только с транспортировкой газа. Новый логотип более подходит к сегодняшнему направлению деятельности компании и современным реалиям отрасли.

Основным смысловым наполнением логотипа стал знак, символизирующий огонь факела, при этом сплетение в спираль символизирует динамичное движение и развитие. Язык пламени, взятый за основу логотипа — это символ солнца, знак очищения и предмет поклонения предков, огонь, привносящий в дома тепло и уют. Отношение к огню, как к священному символу, с древних времен присутствовали в традициях, обрядах тюркских народов. При этом, присутствие в фирменном знаке компании голубых и зеленоватых тонов символизирует экологичность природного газа, что является на сегодняшний день мировым трендом.

Новый бренд наиболее близко отражает все положительные качества компании, проверенные временем – это эволюционное развитие, масштабность действий, стабильность и надежность.

При этом в компании уточняют, что ни в коем случае не намерены забывать богатую историю газовой отрасли и будут в дальнейшем использовать в своей работе лучшие наработки и опыт, накопленный за более вековое существование нефтегазовой отрасли.


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#Экономика  
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