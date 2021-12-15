КазТрансГаз повышает эффективность газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент»

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – К 30-летию Независимости Республики Казахстан Национальной компанией «КазТрансГаз» завершено строительство газоизмерительной станции «Бейнеу» в Мангистауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новая газоизмерительная станция «Бейнеу», согласно технологической схеме, размещена на нулевом километре магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент». Проектное давление газа на станции составит 7,4 МПа (74 кгс/см2).

Станция позволит очищать поставляемый на установку газ, после чего он будет поступать через выходной коллектор на магистральный газопровод «Бейнеу-Бозой-Шымкент».

Газоизмерительная станция построена согласно всем техническим требованиям с использованием самых современных технологий. Ее работа даст возможность повысить точность измерения учета газа, а также качественных показателей газа для контроля и предупреждения подачи некондиционного газа в газотранспортную систему. Работа станции минимизирует риски снижения пропускной способности, возникновению условий для образования гидратов, что существенно увеличит срок службы газопровода и сократит расходы на его ремонт и техобслуживание. Это, в свою очередь, положительно повлияет на эффективность работы отечественной газотранспортной системы.

«В канун главного праздника страны в нашем районе запустили новую газоизмерительную станцию на стратегически важном объекте газотранспортной системы. Это большой вклад газовиков в благополучие жителей страны. Создаются новые рабочие места, чему мы очень рады», - сказал аким Бейнеуского района Бейнеубек Абилов.

Как рассказал заместитель генерального директора ТОО «Газопровод Бейнеу-Бозой-Шымкент» Мукан Садвакасов, строительство станции велось в отдаленном участке степи и было не простым.

«Необходимо было подвести к станции все коммуникации. Но зато теперь весь производственный процесс может происходить автономно и не зависит от внешних источников электроэнергии и водоснабжения. При реализации проекта нами применены самые современные технологии. Это начало магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент», являющегося национальным достоянием Казахстана, реализованным КазТрансГазом. Магистраль соединила все ранее функционировавшие газотранспортные маршруты в одну сеть. Это позволило обеспечить гарантированные стабильные поставки природного газа с месторождений в Западном Казахстане в южные регионы страны, а также на экспорт в направлении Китая», - отметил Мукан Садвакасов.

Благодаря работе газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» жители южных регионов забыли про дефицит газа. Столица Нур-Султан, Караганда, Темиртау и Жезказган, где сейчас идет активная газификация, тоже получают голубое топливо из этого газопровода.

Аида Абулханова