«КазТрансГаз» получил статус национальной компании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК от 30 ноября 2021 года № 852 АО «КазТрансГаз» присвоен статус Национальной компании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующее дополнение внесено в постановление Правительства РК «Об утверждении перечня национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний». Также Постановлением Правительства РК № 853 акционерное общество «КазТрансГаз» переименовано в акционерное общество «Национальная компания «КазТрансГаз».

Кроме этого, в соответствии c пунктом 8 статьи 278 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» Правительством РК утверждено разграничение деятельности национальных компаний в сфере недропользования. Согласно этому документу, «КазТрансГазу» предоставлено преимущественное право по разведке и добыче на газовых и газоконденсатных месторождениях.

Таким образом, поручение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о трансформации «КазТрансГаза» в полноценную вертикально-интегрированную компанию выполнено. Присвоенный статус самостоятельной Национальной газовой компании открывает АО «КазТрансГаз» большие перспективы.

«Для газовой отрасли страны это один из важнейших исторических моментов. За годы независимости «КазТрансГаз» стал важнейшим и технологически самым мощным оператором газовых потоков в Центральной Азии. Голубое топливо, тепло и уют пришли в дома более 9 миллионов казахстанцев, порядка 50 тысяч предприятий пользуются природным газом. Это значительный вклад газовиков в социально-экономическое развитие страны», - отмечает пресс-служба компании.

Национальная компания также определила основные задачи, которые в ближайшее время необходимо решить: ускоренный прирост ресурсной базы газа, стимулирование производства товарного газа, геологоразведка и добыча газа как на действующих, так и на новых месторождениях. Также основной задачей является модернизация газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры страны.