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КазТрансГаз будет выведен из состава КМГ

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
5 Июня 2020, 15:49
КазТрансГаз будет выведен из состава КМГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев предложил напрямую переподчинить АО «КазТрансГаз» Фонду «Самрук-Қазына». Данное предложение было озвучено на очередном заседании Совета по управлению Фондом «Самрук-Казына» под председательством Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НК «КазМунайГаз».

В ходе своего выступления глава КМГ отметил, что за годы независимости в стране была создана мощная транспортная инфраструктура по нефти и газу.

«В период развития инфраструктуры, нахождение АО «КазТрансГаз» и АО «КазТрансОйл» в составе КазМунайГаза было полностью оправданным. Необходимо было сосредоточить все ресурсы в единый центр для развития диверсифицированной сети транспортных маршрутов. К настоящему моменту все эти работы практически завершены, и указанные две компании уже стали самодостаточными. В этой связи, предлагается на первоначальном этапе переподчинить компанию «КазТрансГаз» напрямую в Фонду «Самрук-Казына». Это позволит сократить уровни управления, сохранить инфраструктурные проекты у государства, в случае выхода КМГ на IPO, а самому КМГ сосредоточиться на разведке, добыче и переработке нефти и газа, проектах нефтегазохимии», – сказал Алик Айдарбаев.

Указанное предложение поддержано Нурсултаном Назарбаевым, который поручил проработать данный вопрос.

В настоящее время КМГ приступил к выполнению поручения в отношении АО «КазТрансГаз». Необходимо получить соответствующее согласие государственных органов, а также одобрение советов директоров Фонда «Самрук-Қазына» и КМГ.

Также будут проведены переговоры с другими заинтересованными сторонами, с которыми у КМГ есть договорные отношения. Будет проведена работа с кредиторами, в том числе держателями Еврооблигаций КМГ, для разъяснения сделки, причин ее осуществления и получения их согласия. Решения по структуре сделки будут приниматься с учетом их интересов, а также влияния на кредитные рейтинги КМГ.

Вопрос в отношении АО «КазТрансОйл» будет рассматриваться дополнительно на более позднем этапе.


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