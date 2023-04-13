«КазТрансГаз Аймак» оштрафовали на 232 млн тенге в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кызылординский филиал АО «КазТрансГаз Аймак» применял неутвержденный тариф и получил необоснованный доход в размере более 2 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий РК.

«В 2021 Кызылординский филиал АО «КазТрансГаз Аймак» вместо тарифа, утвержденного на 2020 год, применял тариф, действовавший в 2019 году, в следствие чего монополист получил необоснованный доход в размере 1,420 млрд тенге.

По результатам внеплановой проверки, проведенной в отношении Кызылординского филиала АО «КазТрансГаз Аймак» установлено, что в первом полугодии 2021 года им также не применялся утвержденный тариф и получен необоснованный доход в размере 902,613 млн тенге», - сообщили в ведомстве.

По закону данные действия субъекта-монополиста являются нарушением подпункта 3) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях».

По выявленным нарушениям 2021 году департамент Комитета по регулированию естественных монополий (ДКРЕМ) возбудил административные производства по части 5 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», которые были прекращены, в связи с регистрацией правоохранительными органами досудебного расследования в отношении Кызылординского филиала АО «КазТрансГаз Аймак».

«Досудебное расследование в отношении Кызылординского филиала АО «КазТрансГаз Аймак» прекратили на основании части 6 статьи 62 Кодекса об административных правонарушениях, ДКРЕМ повторно возбудил в отношении него административные дела по части 5 статьи 164 Кодекса об административных правонарушениях, а также направил в суд для рассмотрения по существу.

По результатам судебных заседаний, постановлениями Специализированного суда по административным правонарушениям Кызылорды Кызылординской области от 11 апреля 2023 года Кызылординский филиал АО «КазТрансГаз Аймак» признан виновным по части 5 статьи 164 Кодекса об административных правонарушениях с наложением штрафа на общую сумму 232 292 872 тенге», - заключили в пресс-службе комитета.

Постановления суда не вступили в законную силу.

Напомним, в прошлом году на объектах Атырауского филиала «КазТрансГаз Аймак» выявили 14 нарушений в области промышленной безопасности. Тогда госинспекторы выдали компании предписание об устранении выявленных нарушений и наложили административные взыскания в виде штрафов по статье 298 части первой и по статье 306 части четвертой Кодекса РК «Об административных правонарушениях».