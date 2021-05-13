КазТрансГаз Аймак обязали не брать плату за подключение к сетям газоснабжения и опломбировку

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Судебная коллегия по гражданским делам областного суда признала действия Жетысуского филиала АО «КазТрансГаз Аймак» незаконными, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

Ранее, департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по Алматинской на основании обращения ОЮЛ «Ассоциация «Бірлік газ», было внесено предписание в адрес Жетысуского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» о прекращении практики нарушения сроков подключения потребителей к сетям газоснабжения и отказов в подключении к сетям газоснабжения с требованием дополнительных материалов, а также брать плату за подключение к сетям газоснабжения и опломбировку приборов учета.

Жетысуский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» подал в суд исковое заявление об отмене данного предписания.

Решением специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области от 13 января 2021 года было отменено предписание департамента Комитета по регулированию естественных монополий. В свою очередь, ДКРЕМ по Алматинской области, не согласившись с решением суда первой инстанции, подал апелляционную жалобу на решение суда в Алматинский областной суд.

Так, постановлением судебной коллегии по гражданским делам Алматинского областного суда от 27 апреля 2021 года, решение суда первой инстанции от 13 января 2021 года было отменено, и принято новое решение по делу об отказе в удовлетворении иска АО «КазТрансГаз Аймак» в лице Жетысуского производственного филиала к департаменту КРЕМ по Алматинской области. Таким образом, апелляционная жалоба департамента была удовлетворена в полном объеме.