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    15:00, 13 Май 2021 | GMT +6

    КазТрансГаз Аймак обязали не брать плату за подключение к сетям газоснабжения и опломбировку

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Судебная коллегия по гражданским делам областного суда признала действия Жетысуского филиала АО «КазТрансГаз Аймак» незаконными, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

    Ранее, департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по Алматинской на основании обращения ОЮЛ «Ассоциация «Бірлік газ», было внесено предписание в адрес Жетысуского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» о прекращении практики нарушения сроков подключения потребителей к сетям газоснабжения и отказов в подключении к сетям газоснабжения с требованием дополнительных материалов, а также брать плату за подключение к сетям газоснабжения и опломбировку приборов учета.

    Жетысуский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» подал в суд исковое заявление об отмене данного предписания.

    Решением специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области от 13 января 2021 года было отменено предписание департамента Комитета по регулированию естественных монополий. В свою очередь, ДКРЕМ по Алматинской области, не согласившись с решением суда первой инстанции, подал апелляционную жалобу на решение суда в Алматинский областной суд.

    Так, постановлением судебной коллегии по гражданским делам Алматинского областного суда от 27 апреля 2021 года, решение суда первой инстанции от 13 января 2021 года было отменено, и принято новое решение по делу об отказе в удовлетворении иска АО «КазТрансГаз Аймак» в лице Жетысуского производственного филиала к департаменту КРЕМ по Алматинской области. Таким образом, апелляционная жалоба департамента была удовлетворена в полном объеме.


    Теги:
    Общество Алматинская область Суды
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