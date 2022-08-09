9 Августа 2022 15:11

Казтрансгаз Аймак необоснованно повышал тарифы в Кызылординской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Департаментом АФМ по Кызылординской области ведется досудебное расследование относительно должностных лиц АО «Казтрансгаз Аймақ» по факту необоснованного повышения тарифов. При расследовании дела определен доход от незаконной монополистической деятельности за период 2020-2021 годы в размере 2,3 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Кызылординский филиал АО «Казтрансгаз Аймақ» продолжал поддерживать высокие монополистические цены на услуги по транспортировке природного газа по газораспределительным системам в размере, превышающем тариф почти в два раза (9 083,51 тенге за 1 тыс. м3).

Департаментом было направлено представление в ДКРЕМ по области о необходимости устранения правонарушений путем корректировки тарифов.

В результате определен предельный тариф на территории области (5 941,35 тенге за 1 тыс. м3) и компенсационный тариф (3320,45 тенге за 1 тыс. м3) за использованные высокие монополистические цены.

Жители области перешли на сниженный тариф с 1 августа текущего года.