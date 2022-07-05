5 Июля 2022 12:32

КазТрансГаз Аймак готовится к предстоящему отопительному сезону в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» активно ведет работу по подготовке объектов газового хозяйства к предстоящему отопительному сезону. Подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду началась сразу после завершения предыдущего отопительного сезона, и эта работа находится на особом контроле руководства АО «НК «QazaqGaz», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по связям с общественностью и ИСМ АО «КазТрансГаз Аймак».

В настоящий момент филиал обслуживает 3 тыс. 493 км подземных и 2 тыс. 948 км надземных газопроводов.

Ремонтно-профилактические работы на газопроводах и сооружениях на них идут с опережением графика, и на сегодняшний день готовность к зимнему сезону составляет 56 %.

Проведен текущий ремонт 132 из 194 газораспределительных пунктов, 611 из 1 тыс. 264 шкафных газорегуляторных пунктов. Проверяется эффективность электрохимической защиты подземных газопроводов. Эта сложная работа выполняется также с опережением графика.

По словам директора Жамбылского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» Каната Ордабаева, при проведении работ по ремонту и проверке целостности подземных сетей, обследованию состояния надземных газопроводов и замене оборудования, согласно графика местами временно будет приостановлено газоснабжение абонентов.

«В эти часы очень важно оставаться дома и выполнять все требования безопасности при использовании газопотребляющего оборудования в повседневной жизни. Ведь нельзя забывать, что природный газ – это не только благо, приносящее тепло и уют в дом, но и источник повышенной опасности, если не соблюдать правила пользования газом», - предупреждает К. Ордабаев.

Регулярно напоминая о необходимости строгого соблюдения мер безопасности при эксплуатации газа и газового оборудования, газовики проводят специальную разъяснительную работу и при обходах улиц раздают листовки по безопасности населению.

Подобные подготовительные работы, проводимые в течение всего лета, вселяют уверенность достойно провести предстоящий отопительный сезон и обеспечить потребителей города Тараза и Жамбылской области безопасным и бесперебойным снабжением «голубым топливом».

Таким образом, специалисты Жамбылского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» верны своей миссии – дарить людям тепло и радость, вносить вклад в благосостояние страны.