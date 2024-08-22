Казстат назвал самые урбанизированные области Казахстана

За последние пять лет число городов в Казахстане увеличилось на 3 единицы, включая 2 города областного и 1 районного значения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики АСПР РК.

На 1 июля 2024 года в стране зарегистрировано 90 населенных пунктов со статусом города, из них:

39 — областного значения

48 — районного значения

3 — республиканского значения

Наибольшее количество городов сосредоточено в Акмолинской области — 11 единиц, Актюбинской и Карагандинской областях — по 8 в каждой.

Пять лет назад доля городского населения в численности составляла 58%, на сегодня этот показатель вырос до 62,7%. Так численность городского населения достигла 12,6 млн человек.

Самое большое число горожан в городах республиканского значения: Алматы – 2,2 млн, Астана – 1,4 млн, Шымкент – 1,2 млн человек.

Среди областей наиболее урбанизированными являются Карагандинская область – 927 тыс. горожан, Актюбинская область – 709 тыс. горожан.