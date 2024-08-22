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    08:20, 22 Август 2024 | GMT +6

    Казстат назвал самые урбанизированные области Казахстана

    Караганда
    Фото: skyview.kz

    За последние пять лет число городов в Казахстане увеличилось на 3 единицы, включая 2 города областного и 1 районного значения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики АСПР РК.

    На 1 июля 2024 года в стране зарегистрировано 90 населенных пунктов со статусом города, из них:

    • 39 — областного значения 
    • 48 — районного значения 
    • 3 — республиканского значения

    Наибольшее количество городов сосредоточено в Акмолинской области — 11 единиц, Актюбинской и Карагандинской областях — по 8 в каждой.

    Пять лет назад доля городского населения в численности составляла 58%, на сегодня этот показатель вырос до 62,7%. Так численность городского населения достигла 12,6 млн человек.

    Самое большое число горожан в городах республиканского значения: Алматы – 2,2 млн, Астана – 1,4 млн, Шымкент – 1,2 млн человек.

    Среди областей наиболее урбанизированными являются Карагандинская область – 927 тыс. горожан, Актюбинская область – 709 тыс. горожан.

    Теги:
    Регионы Казахстана Карагандинская область Статистика Актюбинская область Акмолинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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