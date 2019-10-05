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«Kazsport» покажет в прямом эфире матч чемпионата РК по футболу «Кайрат» - «Актобе»

5 Октября 2019 15:13
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«Kazsport» покажет в прямом эфире матч чемпионата РК по футболу «Кайрат» - «Актобе»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телеканал «Kazsport» покажет в прямом эфире матч чемпионата РК по футболу «Кайрат»-«Актобе», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на министра информации и общественного развития РК Даурена Абаева.

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«Дорогие друзья! Я рад сообщить, что телеканал «Kazsport» после почти 2-летнего перерыва возобновляет трансляцию матчей чемпионата Казахстана по футболу. Вещателем при посредничестве нашего министерства достигнута соответствующая договоренность с профессиональной футбольной лигой Казахстана. Уже сегодня в 17:00 вы сможете в прямом эфире наблюдать противостояние клубов «Кайрат» и «Ақтөбе»,- написал Д. Абаев в Facebook.

«Близится конец чемпионата, и сейчас каждый матч может предрешить судьбу медалей. Поэтому, я уверен, в каждом туре мы будем наблюдать бескомпромисную борьбу. Желаю всем любителям спорта приятного просмотра!»,- добавил министр.

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Ключевые слова: Спорт,
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