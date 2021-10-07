РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:16, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казпочта выпустила марку в честь 100-летия Казахского радио

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Казпочта ввела в обращение новую почтовую марку в честь 100-летнего юбилея Казахского радио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Почтовая марка размером 26 х 18 мм из серии «Памятные и юбилейные даты» выпущена тиражом в 2 млн экземпляров. Номинал марки – 100 тенге.

    Также Казпочта выпустила почтовую марку, посвященную 25-летию Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. Марка размером 26 х 18 мм и литерой «В» (300 тенге) изготовлена тиражом в 1 млн экземпляров. Автор - дизайнер Іңкәрім-ай Оңғарбай.

    В текущем году компанией запланирован выпуск 13 млн экземпляров стандартных почтовых марок на разные темы из серий «Памятные и юбилейные даты» и «Фауна».

    Почтовая марка – это государственный знак, подтверждающий оплату услуг оператора почты по пересылке письменной корреспонденции. Марки можно приобрести в любом отделении АО «Казпочта», а также в интернет-магазине.


    Теги:
    СМИ Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:21
    В ЕАЭС ожидается ускорение экономического роста по итогам 2023 года
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Сегодня, 20:22
    В вакцинах против COVID-19 есть вещество, вызывающее симптомы бронхита – фейк
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!