Казпочта выпустила марку в честь 100-летия Казахского радио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Казпочта ввела в обращение новую почтовую марку в честь 100-летнего юбилея Казахского радио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Почтовая марка размером 26 х 18 мм из серии «Памятные и юбилейные даты» выпущена тиражом в 2 млн экземпляров. Номинал марки – 100 тенге.

Также Казпочта выпустила почтовую марку, посвященную 25-летию Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. Марка размером 26 х 18 мм и литерой «В» (300 тенге) изготовлена тиражом в 1 млн экземпляров. Автор - дизайнер Іңкәрім-ай Оңғарбай.

В текущем году компанией запланирован выпуск 13 млн экземпляров стандартных почтовых марок на разные темы из серий «Памятные и юбилейные даты» и «Фауна».

Почтовая марка – это государственный знак, подтверждающий оплату услуг оператора почты по пересылке письменной корреспонденции. Марки можно приобрести в любом отделении АО «Казпочта», а также в интернет-магазине.