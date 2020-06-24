Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

«Казпочта» выпустила антикоррупционную почтовую марку

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
24 Июня 2020, 13:07
«Казпочта» выпустила антикоррупционную почтовую марку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – АО «Казпочта» выпустило почтовую марку, посвященную теме противодействия коррупции. Об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга на площадке Антикоррупционной службы РК в Facebook председатель правления АО «Казпочта» Сакен Сарсенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С данной инициативой выступило само Агентство по противодействию коррупции. Она нам очень понравилась, потому что это государственный орган в такой сфере, которая волнует всех наших граждан, выходит с такой идеей. У нас есть специальная серия «Политика и государство», куда мы отнесли эту марку. За очень короткое время мы ее проработали. Тираж марки составляет 10 тысяч экземпляров, на первом этапе. Номинальная стоимость 200 тенге, ее можно отправлять по Казахстану и во все страны мира», – сказал С.Сарсенов.

photo

Глава «Казпочты» отметил, что почтовых марок такой тематики в мире выпускается мало, поэтому можно ожидать, что новая марка вызовет интерес в разных странах.

photo

photo

photo

В целом, по мнению С. Сарсенова, инициативы Агентства в повышении прозрачности и открытости в работе государственных органов поддерживаются казахстанским обществом.


Коррупция   Связь, ТВ, IT   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной