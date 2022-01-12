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    18:16, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Казпочта восстанавливает работу отделений, подвергшихся нападениям

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день восстановлена работа практически всех отделений АО «Казпочта», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

    Они работают в штатном режиме по графику с 09:00 до 17:00 часов. Исключение составляют почтовые отделения в Алматы, которые временно закрыты.

    В Жамбылской и Алматинской областях отделения работают в сокращенном режиме, с 09.00 до 15.00ч и с 10.00 до 15.00ч соответственно.

    С 10 января 2022г почтовые отделения по РК в часы работы интернет- связи начали осуществлять выдачу пенсий и пособий. Клиенты Казпочты могут снять денежные средства как в отделениях, так и в банкоматах. Работа по пополнению банкоматов проведена.

    Наряду с этим, компания возобновила прием и обработку почтовых отправлений, а также прекратила начисление оплаты за хранение посылок на период действия режима ЧП, то есть во время ЧП представляет услугу по хранению почтовых отправлений бесплатно. При этом в Казпочте обращают внимание клиентов на то, что на сроки доставки международных, внутренних, EMS отправлений в числе других существенных факторов влияет периодичность авиарейсов аэропорта г. Алматы. Это значит, до восстановления прежней частоты авиасообщения аэропорта Алматы возможны задержки по срокам доставки посылок и писем.

    В ходе беспорядков несколько отделений Казпочты подверглись нападению и погромам. В частности, следующие отделения: № 5 в г. Кызылорда, № 18, 19, 31, 46, 36, 2 в г. Алматы, № 4, 16 в г. Тараз. В некоторых похищены почтовые отправления, разбиты платежные терминалы и оборудование. Детальный ущерб будет уточнен после стабилизации ситуации в соответствующем регионе.

    Отметим, в период ЧП в АО «Казпочта» был создан штаб по обеспечению непрерывности деятельности из числа руководителей Центрального аппарата и региональных подразделений компании.


    Теги:
    Общество ЧП-2022
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