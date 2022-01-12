Казпочта восстанавливает работу отделений, подвергшихся нападениям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день восстановлена работа практически всех отделений АО «Казпочта», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Они работают в штатном режиме по графику с 09:00 до 17:00 часов. Исключение составляют почтовые отделения в Алматы, которые временно закрыты.

В Жамбылской и Алматинской областях отделения работают в сокращенном режиме, с 09.00 до 15.00ч и с 10.00 до 15.00ч соответственно.

С 10 января 2022г почтовые отделения по РК в часы работы интернет- связи начали осуществлять выдачу пенсий и пособий. Клиенты Казпочты могут снять денежные средства как в отделениях, так и в банкоматах. Работа по пополнению банкоматов проведена.

Наряду с этим, компания возобновила прием и обработку почтовых отправлений, а также прекратила начисление оплаты за хранение посылок на период действия режима ЧП, то есть во время ЧП представляет услугу по хранению почтовых отправлений бесплатно. При этом в Казпочте обращают внимание клиентов на то, что на сроки доставки международных, внутренних, EMS отправлений в числе других существенных факторов влияет периодичность авиарейсов аэропорта г. Алматы. Это значит, до восстановления прежней частоты авиасообщения аэропорта Алматы возможны задержки по срокам доставки посылок и писем.

В ходе беспорядков несколько отделений Казпочты подверглись нападению и погромам. В частности, следующие отделения: № 5 в г. Кызылорда, № 18, 19, 31, 46, 36, 2 в г. Алматы, № 4, 16 в г. Тараз. В некоторых похищены почтовые отправления, разбиты платежные терминалы и оборудование. Детальный ущерб будет уточнен после стабилизации ситуации в соответствующем регионе.

Отметим, в период ЧП в АО «Казпочта» был создан штаб по обеспечению непрерывности деятельности из числа руководителей Центрального аппарата и региональных подразделений компании.