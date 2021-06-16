Казпочта увеличит производственные площади в 2,4 раза к 2025 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казпочта приняла программу модернизации логистической инфраструктуры. Компания намерена поэтапно совершенствовать действующие логистические объекты и строить новые. На сегодняшний день национальная почтовая служба имеет 13 сортировочных центров и 3 хаба общей площадью более 25 тысяч кв м. В течение 5 лет Казпочта нарастит производственные мощности еще на 33,4 тыс кв м., передает МИА «Казинформ».

«Первые регионы, где увеличат производственные площади, это Шымкент и Караганда и Усть-Каменогорск. Процесс модернизации сортировочных центров и хабов в этих городах уже начат. Параллельно с расширением Казпочта стремится максимально оцифровать рабочий процесс, чтобы повысить качество почтово-логистического сервиса. Сегодня мы ведем работу по оснащению производственных площадей современным технологичным оборудованием, внедрению автоматических систем сортировки и других информационных программ. При этом делаем ставку на собственные цифровые продукты, созданные нашими IT-разработчиками специально для автоматизации рабочих процессов», - отметил председатель правления АО «Казпочта» Канат Алпысбаев.

Другими словами, на помощь производственному персоналу спешат технологии. Одна из таких разработок АО «Казпочта» – мобильное приложение для сокращения времени обработки, выгрузки и загрузки почтовых отправлений за счет автоматизации процессов.

Программа устанавливается на мобильные терминалы. Функция сканера считывает информацию с почтового отправления и мгновенно направляет сведения в почтово-учетную систему. На этом основании автоматически формируются сопроводительные документы. При этом отпадает необходимость внесения данных работником непосредственно за рабочим компьютером. Сканирование почтовых отправлений осуществляется дважды: при их поступлении в сортировочный центр и при отправке. Программа указывает и на ошибки в случае загрузки почтовых отправлений по неверному маршруту.

Еще одна из комплексных мер по повышению качества услуг - внедрение контейнерных перевозок и паллетизации грузов. Это минимизирует вероятность деформации почтовых отправлений и влияние человеческого фактора, ограничивает доступ к содержимому контейнера и сокращает временные затраты на погрузочно-разгрузочные работы.

На сегодняшний день Казпочта сфокусирована на повышении качества почтово-логистических услуг. Национальный почтовый оператор намерен достичь своей цели за счет оптимизации и автоматизации процессов, требующих неэффективных временных затрат.