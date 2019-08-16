Казпочта сделала ставку на предоставление услуг онлайн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4 млрд 281 млн тенге казахстанцы оплатили онлайн за почтовые и финансовые услуги в Казпочте за семь месяцев 2019 года. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казпочта».

«Постепенный переход от получения услуг в отделениях почты к их заказу и оплате через сервисный портал и мобильное приложение – это тренд, который мы наблюдаем в последние несколько лет», - отмечает Дилара Зарлыкова, директор департамента рекламы и PR АО «Казпочта».

Лидерство по популярности у казахстанцев среди почтовых услуг, оплачиваемых онлайн, держат такие, как вызов курьера на дом, изменение адреса доставки почты, перенаправление посылки на почтомат и услуги гибридной электронной почты. Среди финансовых онлайн-операций самыми популярными являются партионный денежный перевод, оплата по реквизитам, перевод с карты на карту либо же на руки.

Больше всего онлайн-услугами почты пользуются в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Караганде, Таразе, Жезказгане.

Сервисный портал и мобильное приложение Post.kz – это полноценное «онлайн-отделение» почты. На нем можно заказать и оплатить 30 видов услуг. Средний чек услуги, получаемой через post.kz, – 4 тыс. тенге. Ежедневно через портал проходит более 5 тыс. онлайн-операций. При этом минимальная посещаемость портала в день составляет 40 тыс., максимальная – более 70 тыс. Общее количество зарегистрированных пользователей, которые на постоянной основе покупают онлайн-услуги почты – 712 тыс. 910 казахстанцев. Все сервисы доступны в одном личном кабинете, что существенно облегчает процесс получения услуг.

«Post.kz сегодня – это уникальная платформа в Казахстане, которая наряду с другими проектами Казпочты уверенно приближает к нам цифровое будущее. Именно поэтому в августе 2019 года мы сделали рестайлинг нашего «онлайн-отделения». Главная цель – сделать его более комфортным для казахстанцев, чтобы они могли еще быстрее получать услуги почты в интернете. Обновленный Post.kz сейчас работает в тестовом режиме и активно принимает замечания и пожелания клиентов», - рассказала Дилара Зарлыкова.