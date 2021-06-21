Казпочта получила статус экономического оператора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Статус Уполномоченного экономического оператора (УЭО) позволит АО «Казпочта» оформлять в упрощенном порядке грузы, пересекающие таможенные границы государств Евразийского экономического союза. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казпочта».

Это будет способствовать оперативной доставке международных почтовых отправлений и грузов в Казахстан и за его пределы. Национальный почтовый оператор, благодаря статусу экономического оператора, минимизирует временные затраты на прохождение таможенных процедур и оптимизирует логистическую цепочку. В частности, компания предоставляет клиентам услуги по ускоренному прохождению процедур таможенного оформления без задержки груза по прибытию, по выпуску груза до подачи таможенной декларации, предварительному и электронному декларированию. В случае, если груз будет отправлен на таможенный досмотр, проверку можно осуществить в первоочередном порядке без длительных процедур, которые могут повлиять на реализацию товара клиента в будущем.

Ранее Казпочта получила статус Таможенного оператора, позволяющий компании оказывать полный спектр услуг по оформлению МПО и грузов, перемещаемых через границу государств Таможенного союза. Компания оказывает услуги таможенного оформления «под ключ» физическим лицам, малому и среднему бизнесу, крупным компаниям, реализующим поставки на ежедневной основе в больших количествах. Напомним, казахстанцам нужно осуществить таможенное оформление посылки, если ее стоимость превышает 200 евро и (или) вес составляет более 31кг. На сегодня услуга доступна в городах Нур-Султан, Актау и Алматы. В перспективе Казпочта планирует расширить географию и проводить таможенное оформление грузов во всех областных центрах Казахстана.

«Получение статусов экономического и таможенного операторов – это один из наших последовательных шагов, осуществляемых в рамках трансформации деятельности компании, по построению модели бесшовных логистических услуг. Нашим партнерам мы предлагаем полноценную цепочку логистического сервиса: от доставки и адресного хранения до управления заказами и отслеживания движения. Рассчитываем, что привилегии новых статусов положительно повлияют и на развитие международных и внутренних грузоперевозок, транзита почтовых отправлений через территорию Казахстана с использованием услуг и инфраструктуры Казпочты», – отметил председатель Правления АО «Казпочта» Канат Алпысбаев.

Стоит отметить, Казпочта имеет опыт плодотворного сотрудничества с отечественными компаниями по оказанию услуг грузоперевозок внутри Казахстана. Теперь, с учетом преимуществ статусов экономического и таможенного оператора, Казпочта планирует запустить международные грузоперевозки в страны СНГ, Центральной Азии, Европейского союза.